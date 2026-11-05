🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCaterpillar AktievorwärtsNachrichten zu Caterpillar

    Monatsminus von 34,03 %: Caterpillar setzt Talfahrt fort

    Aktie im Fokus

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Caterpillar verliert heute 5,17 %, ohne dass ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser erkennbar ist.

    Aktie im Fokus - Monatsminus von 34,03 %: Caterpillar setzt Talfahrt fort
    Foto: Caterpillar Inc

    Innerhalb eines Monats büßt Caterpillar mehr als ein Drittel seines Börsenwerts ein. Auch unter den Wettbewerbern überwiegen heute die Verluste: Deere und CNH Industrial geben nach. Volvo Registered (B) legt dagegen leicht zu.

    Aktueller Stand der Caterpillar Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 05.11.2026

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Caterpillar Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -35,19 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Caterpillar Aktie damit um -21,94 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -34,03 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Caterpillar eine positive Entwicklung von +1,33 % erlebt.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Die Aktie von Caterpillar erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 33,37 %. Über 5 Jahre lag sie bei 24,19 %, über 10 Jahre bei 21,41 %.

    Informationen zur Caterpillar Aktie

    Caterpillar ist weltweit führender Hersteller von Bau-, Minen- und Industriemaschinen sowie Diesel- und Gasmotoren. Kernprodukte: Bagger, Dozer, Radlader, Muldenkipper, Generatoren, vernetzte Flottenlösungen. Starke Marktstellung durch globales Händlernetz, hohe Markenbekanntheit und Aftermarket-Services. Wichtige Konkurrenten: Komatsu, Volvo CE, Hitachi, Deere. USP: breite Produktpalette, robuste Qualität, Telematik- und Servicekompetenz.

    Es gibt 460 Mio. Caterpillar Aktien. Damit ist das Unternehmen 229,61 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Caterpillar

    Deere, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,79 %. Volvo Registered (B) notiert im Plus, mit +0,63 %. CNH Industrial notiert im Minus, mit -4,13 %.

    Börsenstart USA - 05.11. - US Tech 100 schwach -3,38 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Caterpillar Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -21,94 %
    1 Monat -34,03 %
    3 Monate -35,19 %
    1 Jahr +4,50 %
    Stand: 05.11.2026, 19:20 Uhr

    Caterpillar Aktie jetzt kaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Caterpillar Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Caterpillar Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Caterpillar

    -5,09 %
    -21,94 %
    -34,03 %
    -35,19 %
    +4,50 %
    +122,93 %
    +184,35 %
    +561,74 %
    +1.569,84 %
    ISIN:US1491231015WKN:850598
    Caterpillar direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie im Fokus Monatsminus von 34,03 %: Caterpillar setzt Talfahrt fort Caterpillar verliert heute 5,17 %, ohne dass ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser erkennbar ist.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     