Monatsminus von 34,03 %: Caterpillar setzt Talfahrt fort

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Caterpillar Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -35,19 % hinnehmen.

Innerhalb eines Monats büßt Caterpillar mehr als ein Drittel seines Börsenwerts ein. Auch unter den Wettbewerbern überwiegen heute die Verluste: Deere und CNH Industrial geben nach. Volvo Registered (B) legt dagegen leicht zu.

Allein seit letzter Woche ist die Caterpillar Aktie damit um -21,94 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -34,03 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Caterpillar eine positive Entwicklung von +1,33 % erlebt.

Die Aktie von Caterpillar erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 33,37 %. Über 5 Jahre lag sie bei 24,19 %, über 10 Jahre bei 21,41 %.

Informationen zur Caterpillar Aktie

Caterpillar ist weltweit führender Hersteller von Bau-, Minen- und Industriemaschinen sowie Diesel- und Gasmotoren. Kernprodukte: Bagger, Dozer, Radlader, Muldenkipper, Generatoren, vernetzte Flottenlösungen. Starke Marktstellung durch globales Händlernetz, hohe Markenbekanntheit und Aftermarket-Services. Wichtige Konkurrenten: Komatsu, Volvo CE, Hitachi, Deere. USP: breite Produktpalette, robuste Qualität, Telematik- und Servicekompetenz.

Es gibt 460 Mio. Caterpillar Aktien. Damit ist das Unternehmen 229,61 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Caterpillar

Deere, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,79 %. Volvo Registered (B) notiert im Plus, mit +0,63 %. CNH Industrial notiert im Minus, mit -4,13 %.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Caterpillar Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -21,94 % 1 Monat -34,03 % 3 Monate -35,19 % 1 Jahr +4,50 %

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Stand: 05.11.2026, 19:20 Uhr

Ob sich ein Einstieg bei der Caterpillar Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Caterpillar Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.