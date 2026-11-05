AT & S Austria Technologie & Systemtechnik bricht im Monat um 50,02 % ein

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei AT & S Austria Technologie & Systemtechnik, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -26,04 % Verlust nach sich zog.

Innerhalb eines Monats verliert AT & S Austria Technologie & Systemtechnik mit 50,02 % rund die Hälfte ihres Börsenwerts. Der heutige Kursrutsch geht mit regem Handel einher: Der Handelsumsatz erreicht bereits das 2,5-Fache des gesamten Vortags. Ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser für den Einbruch ist zunächst nicht erkennbar.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -28,90 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -50,02 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei AT & S Austria Technologie & Systemtechnik auf +245,45 %.

Die Wiener Börse hat am Donnerstag nach einer deutlichen Stimmungseintrübung leicht im Minus geschlossen. Der ATX verlor zum Handelsschluss 0,11 Prozent auf 6.511,40 Punkte, nachdem der Index im Verlauf noch um fast zwei Prozent zugelegt hatte. Für …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -28,90 % 1 Monat -50,02 % 3 Monate -26,04 % 1 Jahr +240,12 %

Informationen zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie

Stand: 05.11.2026, 19:21 Uhr

AT&S produziert High-End-Leiterplatten und IC-Substrate für Industrie, Automotive, Medizintechnik und v. a. die Halbleiter- und Kommunikationsbranche. Starke Position im High-End-Segment, v. a. durch Werke in China/Indien. Wichtige Wettbewerber: Ibiden, Unimicron, TTM, Samsung Electro-Mechanics. USP: Technologieführerschaft bei HDI-/Substratlösungen, enge Kundenintegration, hohe Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards.

Es gibt 39 Mio. AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,30 Mrd. € wert.

Die Aktie von AT & S Austria Technologie & Systemtechnik erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 71,00 %. Über 5 Jahre lag sie bei 27,37 %, über 10 Jahre bei 29,59 %.

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Ob sich ein Einstieg bei der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.