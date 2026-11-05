BERNSTEIN RESEARCH stuft Porsche AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Porsche AG mit "Market-Perform" und einem Kursziel von 44 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Harry Martin lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie, in der er auch Renault, Ferrari und Volkswagen wieder aufnahm, die langfristige Ausrichtung des Sportwagenbauers unter dem neuen Chef Michael Leiters. Die vollen positiven Effekte davon dürften jedoch erst mit einiger Zeitverzögerung eintreten. Kurzfristig könne der Prozess weiterhin schmerzhaft sein./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:50 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 46,66EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 19:21 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 44,00 € , was einem Rückgang von -5,11% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer