BERNSTEIN RESEARCH stuft Porsche AG auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Porsche AG mit "Market-Perform" und einem Kursziel von 44 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Harry Martin lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie, in der er auch Renault, Ferrari und Volkswagen wieder aufnahm, die langfristige Ausrichtung des Sportwagenbauers unter dem neuen Chef Michael Leiters. Die vollen positiven Effekte davon dürften jedoch erst mit einiger Zeitverzögerung eintreten. Kurzfristig könne der Prozess weiterhin schmerzhaft sein./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 46,66EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 19:21 Uhr) gehandelt.
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