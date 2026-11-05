BERNSTEIN RESEARCH stuft VOLKSWAGEN auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Volkswagen mit "Market-Perform" und einem Kursziel von 80 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Der Autobauer durchlaufe die umfangreichste Umstrukturierungsphase seiner Geschichte, schrieb Analyst Harry Martin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese gehe einher mit bedeutenden Investitionen in Produkte sowie in die lokale Fertigung./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 71,76EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 19:28 Uhr) gehandelt.
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