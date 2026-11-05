BERNSTEIN RESEARCH stuft Ferrari auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die in US-Dollar bewerteten Ferrari-Aktien mit "Outperform" wieder in die Bewertung aufgenommen. Analyst Harry Martin nannte für sie in seiner am Donnerstag vorliegenden Studie ein Ziel von 490 Dollar. Wie er schrieb, sei der Sportwagenbauer ein einzigartiges Unternehmen mit Luxus- und Technologie-Charakter. Dies sei hinlänglich bekannt, doch offen sei, welchen Multiplikator dies verdiene. Seiner Einschätzung nach ist ein Bewertungsaufschlag gegenüber dem Luxussektor gerechtfertigter denn je./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:50 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,38 % und einem Kurs von 375,8EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 18:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Harry Martin

Analysiertes Unternehmen: Ferrari

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 490

Kursziel alt: 490

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 490,00 $ , was eine Steigerung von +30,01% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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