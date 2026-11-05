BERNSTEIN RESEARCH stuft Ferrari auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die in US-Dollar bewerteten Ferrari-Aktien mit "Outperform" wieder in die Bewertung aufgenommen. Analyst Harry Martin nannte für sie in seiner am Donnerstag vorliegenden Studie ein Ziel von 490 Dollar. Wie er schrieb, sei der Sportwagenbauer ein einzigartiges Unternehmen mit Luxus- und Technologie-Charakter. Dies sei hinlänglich bekannt, doch offen sei, welchen Multiplikator dies verdiene. Seiner Einschätzung nach ist ein Bewertungsaufschlag gegenüber dem Luxussektor gerechtfertigter denn je./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,38 % und einem Kurs von 375,8EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 18:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Harry Martin
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 490
Kursziel alt: 490
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Harry Martin
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 490
Kursziel alt: 490
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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