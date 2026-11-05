ABEC bringt die ATB-2100-Plattform auf den Markt, um die Herstellung fortschrittlicher Therapien zu revolutionieren

BETHLEHEM, Pa., 5. November 2026 /PRNewswire/ -- ABEC, ein weltweit führender Anbieter von technischen Lösungen und Dienstleistungen für die biopharmazeutische Produktion, gab heute die Markteinführung des ATB-2100 Advanced Therapy Bioreactor bekannt, einer bahnbrechenden Einweg-Technologie zur Zellvermehrung, die darauf ausgelegt ist, den wachsenden Bedarf der Zell- und Gentherapiebranche an skalierbarer, reproduzierbarer und automatisierter Produktion zu decken.

Das ATB-2100 steht für einen neuen Ansatz in der Verarbeitung fortschrittlicher Therapien und vereint beispiellose Prozesskontrolle und Skalierbarkeit in einer vollständig geschlossenen und automatisierten Plattform, die die Zellvermehrung von der präklinischen Entwicklung bis zur kommerziellen Herstellung unterstützt. Die Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwendungen in der Zell- und Gentherapie entwickelt und hat die Vermehrung von T-Zellen, induzierten pluripotenten Stammzellen (iPS-Zellen), mesenchymalen Stammzellen (MSCs) und anderen neuen Therapieformen erfolgreich demonstriert.

Das Herzstück des ATB-2100 bildet das von ABEC entwickelte Netzwerk aus Hohlfaser-Perfusionsmembranen, das Nährstoffe und Gase kontinuierlich in die Kulturumgebung zuführt und gleichzeitig Stoffwechselabfälle entfernt. Das System ahmt das menschliche Kreislaufsystem mit einer diffusionsbasierten, scherarmen Umgebung nach, die ideale Bedingungen für das Zellwachstum bietet. Es werden außergewöhnlich hohe Zelldichten und Lebensfähigkeiten erreicht, da die Zellen nicht den Belastungen ausgesetzt sind, die üblicherweise mit anderen Plattformen verbunden sind.

Im Gegensatz zu anderen Technologien zur Zellvermehrung, die bei der Skalierung eine Neuentwicklung des Prozesses erfordern, behält die ATB-Plattform ein konsistentes Verhältnis von Membranoberfläche zu Volumen über Bioreaktorvolumina von 200 ml bis 10 l bei, was eine direkte Übertragung der Prozessbedingungen von der frühen Entwicklungsphase bis zur kommerziellen Produktion ermöglicht. Diese einzigartige Skalierbarkeit verkürzt die Entwicklungszeiten erheblich, minimiert das Risiko beim Technologietransfer und verkürzt die Zeit bis zur Markteinführung.

„Zell- und Gentherapien stehen weiterhin vor erheblichen Herausforderungen bei der Entwicklung und Herstellung, die die Skalierbarkeit einschränken, die Kosten erhöhen und die Kommerzialisierung verlangsamen", sagte Scott Pickering, Chief Executive Officer von ABEC. „Das ATB-2100 überwindet diese Hindernisse und stellt einen weiteren bahnbrechenden Fortschritt dar, der von ABEC vorangetrieben wurde."

Weitere Informationen zur ATB-2100 Advanced Therapy Bioreactor Platform finden Sie unter www.abec.com oder kontaktieren Sie info@abec.com.

Informationen zu ABEC

ABEC ist ein weltweit führender Anbieter von technischen Lösungen und Dienstleistungen für die biopharmazeutische Produktion. Mit mehr als 50 Jahren Innovationserfahrung vereint ABEC Fachwissen in den Bereichen Bioprozessanlagen, Engineering, Fertigung, Automatisierung und Dienstleistungen, um die Entwicklung und Markteinführung lebensverändernder Therapien zu unterstützen. Von der Forschung und Entwicklung über die kommerzielle Umsetzung bis hin zur Unterstützung während des gesamten Lebenszyklus liefert ABEC innovative Lösungen, die die Produktivität steigern, die Markteinführungszeit verkürzen und die Gesamtkosten senken, um weltweit Produktionserfolge zu ermöglichen.

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