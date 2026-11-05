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    Stabilus: Q4-Umsatz über Plan, 67 Mio. € Wertminderungen belasten EBIT

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    Operativ stark, bilanziell belastet: Hohe Goodwill-Abschreibungen drücken das EBIT 2026, ohne den Cashflow zu berühren. Die Dividende soll trotz starkem Q4-Umsatz sinken.

    Stabilus: Q4-Umsatz über Plan, 67 Mio. € Wertminderungen belasten EBIT
    Foto: Stabilus SE
    • Rund 67 Mio. € an nicht zahlungswirksamen Goodwill-Wertminderungen in der Region Americas belasten das EBIT 2026; Liquidität und bereinigter Free Cashflow bleiben davon unberührt.
    • Das vorläufige EBIT lag im vierten Quartal bei −48,1 Mio. € und im Gesamtjahr bei 63,7 Mio. € – jeweils deutlich unter den Markterwartungen.
    • Der Q4-Umsatz übertraf mit 302,1 Mio. € die Erwartung von 267,4 Mio. € um rund 13 %.
    • Das bereinigte Q4-EBIT erreichte 28,9 Mio. € und die bereinigte EBIT-Marge 9,6 % – beide Werte lagen über den Erwartungen.
    • Der bereinigte Free Cashflow betrug im Q4 39,5 Mio. € und im Gesamtjahr 96,1 Mio. €; trotz des Q4-Rückstands wurde die konkretisierte Jahresprognose erfüllt.
    • Der Vorstand schlägt für 2026 eine Dividende von 0,22 € je Aktie vor, nach 0,35 € im Vorjahr. Die endgültigen Zahlen sollen am 7. Dezember 2026 veröffentlicht werden.

    Der nächste wichtige Termin, Geschäftsbericht 2026, bei Stabilus ist am 07.12.2026.

    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.976,38PKT (-1,73 %).


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