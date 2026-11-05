Stabilus: Q4-Umsatz über Plan, 67 Mio. € Wertminderungen belasten EBIT 53 0 Kommentare

Operativ stark, bilanziell belastet: Hohe Goodwill-Abschreibungen drücken das EBIT 2026, ohne den Cashflow zu berühren. Die Dividende soll trotz starkem Q4-Umsatz sinken.

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