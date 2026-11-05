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    Stabilus erfüllt 2026-Prognose und justiert Ziele bis 2030 neu

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    Prognose erfüllt, Perspektiven gedämpft: Stabilus verzeichnet 2026 sinkende Kennzahlen, senkt seine Ziele für 2030 und plant eine niedrigere Dividende.

    Stabilus erfüllt 2026-Prognose und justiert Ziele bis 2030 neu
    Foto: Stabilus SE
    • Stabilus erfüllte 2026 seine Prognose: Umsatz 1.197,6 Mio. €, bereinigte EBIT-Marge 10,4 % und bereinigter Free Cashflow 96,1 Mio. €.
    • Gegenüber 2025 sanken Umsatz, Marge und Free Cashflow (auf 1.296,1 Mio. €, 11,0 % und 119,0 Mio. €).
    • Eine nicht zahlungswirksame Goodwill-Wertminderung von rund 67 Mio. € in der Region Americas belastet das berichtete EBIT; auf Liquidität und bereinigten Free Cashflow hat sie keinen Einfluss.
    • Das berichtete EBIT wird für 2026 voraussichtlich 63,7 Mio. € betragen, 24,4 % weniger als im Vorjahr; im vierten Quartal wird wegen der Wertminderung ein EBIT von −48,1 Mio. € erwartet.
    • Stabilus senkt seine Mittelfristziele für 2030: angestrebt werden rund 1,5 Mrd. € Umsatz statt 2,0 Mrd. € und eine bereinigte EBIT-Marge von 12–15 % statt 15 %.
    • Der Vorstand schlägt für 2026 eine Dividende von 0,22 € je Aktie vor, nach 0,35 € im Vorjahr; zugleich soll die Verschuldung weiter sinken.

    Der nächste wichtige Termin, Geschäftsbericht 2026, bei Stabilus ist am 07.12.2026.

    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.968,12PKT (-1,77 %).


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