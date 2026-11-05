Stabilus erfüllt 2026-Prognose und justiert Ziele bis 2030 neu 61 0 Kommentare

Prognose erfüllt, Perspektiven gedämpft: Stabilus verzeichnet 2026 sinkende Kennzahlen, senkt seine Ziele für 2030 und plant eine niedrigere Dividende.

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