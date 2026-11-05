Bernstein nimmt Renault mit „Outperform“ wieder auf

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Renault Aktie

Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,29 % und einem Kurs von 28,27 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 19:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Renault Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Renault zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,0600 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -8,03 %/+59,18 % bedeutet.