Börsen Update USA - 05.11. - US Tech 100 schwach -5,63 %
Börsen Update
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der States 30 bewegt sich bei 51.739,74 PKT und fällt um -3,07 %.
Top-Werte: Verizon Communications +0,58 %, Chevron Corporation +0,32 %, Walmart -0,03 %, Merck & Co -0,14 %, Caterpillar -5,70 %
Flop-Werte: NVIDIA -8,98 %, Cisco Systems -7,26 %, Goldman Sachs Group -6,73 %
Der US Tech 100 steht bei 26.840,95 PKT und verliert bisher -5,63 %.
Top-Werte: AppLovin Registered (A) +8,97 %, T-Mobile US +0,97 %, Automatic Data Processing +0,88 %, Thomson Reuters +0,68 %, Astera Labs -16,10 %
Flop-Werte: SanDisk Corporation -20,49 %, Nebius Group Registered (A) -17,22 %, Western Digital -16,47 %, Lumentum Holdings -16,32 %
Der States 500 steht bei 7.389,21 PKT und verliert bisher -3,92 %.
Top-Werte: EPAM Systems +19,89 %, FICO (Fair Isaac Corporation) +10,04 %, AppLovin Registered (A) +8,97 %, Corpay +7,84 %, Tapestry +6,90 %
Flop-Werte: SanDisk Corporation -20,49 %, Coherent -20,17 %, CIENA -16,71 %, Western Digital -16,47 %, Lumentum Holdings -16,32 %
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