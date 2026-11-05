Der heutige Anstieg bei Adyen Parts Sociales konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -5,70 % nicht vollständig ausgleichen.

Der Handelsumsatz bei Adyen Parts Sociales erreicht bereits das 3,5-Fache des gesamten Vortags. Zwischenzeitlich steigt die Aktie um 5,18 %, gibt aber einen Teil der Gewinne wieder ab. Ein konkreter Auslöser für den Kursanstieg ist nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Wochensicht steht bei der Adyen Parts Sociales Aktie damit ein Gewinn von +8,53 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,14 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Adyen Parts Sociales einen Rückgang von -35,55 %.

Während Adyen Parts Sociales heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Eurozone 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,55 %. Damit gehört Adyen Parts Sociales heute zu den auffälligeren Werten.

So schlagen sich die Wettbewerber von Adyen Parts Sociales

Fiserv, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. Mastercard Registered (A) notiert im Minus, mit -2,04 %. PayPal notiert im Minus, mit -2,71 %.

Top- und Flop-Aktien am 05.11.2026 im Eurozone 50.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Informationen zur Adyen Parts Sociales Aktie

Adyen Parts Sociales ist ein führender Zahlungsdienstleister mit einer einheitlichen Plattform für globale Transaktionen. Es bietet umfassende Lösungen für Online-, mobile und POS-Zahlungen. Adyen ist bekannt für Zuverlässigkeit und Innovation, konkurriert mit PayPal, Stripe und Square und besticht durch seine globale Reichweite und Anpassungsfähigkeit.

Es gibt 32 Mio. Adyen Parts Sociales Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,07 Mrd.EUR € wert.

Die Aktie von Adyen Parts Sociales erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 5,99 %. Über 5 Jahre lag sie bei -20,81 %.

Adyen Parts Sociales Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,53 % 1 Monat +3,14 % 3 Monate -5,70 % 1 Jahr -36,99 %

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Stand: 05.11.2026, 20:00 Uhr

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Adyen Parts Sociales Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Adyen Parts Sociales Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.