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    KI-Crash: Habt ihr wirklich geglaubt, Sieg der Demokraten sei bullisch?

    Marktgeflüster

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    Die KI-Blase war der Treiber für die Rally, der KI-Crash wird also ebenfalls den Gesamtmarkt treffen. Und das schon deshalb, weil nun massenweise Margin Calls kommen

    Die Wall Street hat gestern wirklich geglaubt, der Sieg der US-Demokraten sei bullisch für alles - bis auf KI-Aktien (also Datencenter, Chips, Arbeitsspeicher). Aber das war eine Illusion - denn die KI-Blase war der Treiber für die Rally, der KI-Crash wird also ebenfalls den Gesamtmarkt treffen. Und das schon deshalb, weil nun massenweise Margin Calls kommen - viele müssen also andere Aktien oder Assets verkaufen, um liquide zu bleiben. Nun wird wohl langsam allen klar: die "Mathematik" der KI-Blase kann nicht funktionieren, wenn die Datencenter nicht kommen, aber gleichzeitig Schulden und Zahlungsverpflichtungen für die nächsten Jahre bleiben! Ohne Datencenter kein Umsatz, ohne Umsatz werden die meisten Neoclouds pleite gehen, während die Hyperscaler viele Milliarden (bis Billion) in den Sand gesetzt haben..

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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Marktgeflüster KI-Crash: Habt ihr wirklich geglaubt, Sieg der Demokraten sei bullisch? Die Wall Street hat gestern wirklich geglaubt, der Sieg der US-Demokraten sei bullisch für alles - bis auf KI-Aktien (also Datencenter, Chips, Arbeitsspeicher). Aber das war eine Illusion
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