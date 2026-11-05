🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStabilus AktievorwärtsNachrichten zu Stabilus

    Stabilus wird wegen China und Nordamerika zurückhaltender

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Stabilus plant 2030 nur 1,5 Milliarden Euro Umsatz
    • Umsatz und bereinigtes Ebit fielen im Quartal
    • Stabilus kürzt Dividende auf 22 Cent je Aktie
    Stabilus wird wegen China und Nordamerika zurückhaltender
    Foto: Stabilus SE

    KOBLENZ (dpa-AFX) - Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus wird wegen gesenkter Erwartungen an das Geschäft in China und Nordamerika vorsichtiger für die Zukunft. 2030 dürfte der Umsatz bei 1,5 Milliarden Euro liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Bisher hatte Stabilus hier 500 Millionen Euro mehr angepeilt. Die bereinigte Ebit-Marge soll noch bei 12 bis 15 statt bisher 15 Prozent liegen. Die in Teilen schwächer als erwartet ausgefallene Nachfrage in der Region Americas führte im abgelaufenen Geschäftsjahr zudem zu einer Abschreibung von 67 Millionen Euro.

    Im vierten Quartal sank der Umsatz zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 4,4 Prozent auf 302,1 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank von 34,0 auf 28,9 Millionen Euro. Beide Kenngrößen liegen dem Unternehmen zufolge über den Markterwartungen.

    An die Aktionäre sollen vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats und der Hauptversammlung 0,22 Euro je Anteilschein ausgeschüttet werden. Im Geschäftsjahr 2025 waren es noch 0,35 Euro gewesen. Der Dividendenvorschlag reflektiere die Ergebnisentwicklung des Geschäftsjahres 2026 sowie das Ziel der Entschuldung von Stabilus mit einem angestrebten Nettoverschuldungsgrad von unter dem Faktor 2,0, hieß es zur Begründung.

    Bei Anlegern kamen die Neuigkeiten nicht gut an. Die im Nebenwerteindex SDax notierte Aktie gab auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um sieben Prozent nach./he/la

    Stabilus

    -4,69 %
    -2,39 %
    -5,49 %
    -4,08 %
    -25,30 %
    -74,82 %
    -71,08 %
    ISIN:DE000STAB1L8WKN:STAB1L
    Stabilus direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stabilus Aktie

    Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,15 % und einem Kurs von 17.971 auf Ariva Indikation (05. November 2026, 20:12 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stabilus Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Stabilus zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2100 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +42,30 %/+119,92 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Stabilus - STAB1L - DE000STAB1L8

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Stabilus. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!



    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Stabilus wird wegen China und Nordamerika zurückhaltender Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus wird wegen gesenkter Erwartungen an das Geschäft in China und Nordamerika vorsichtiger für die Zukunft. 2030 dürfte der Umsatz bei 1,5 Milliarden Euro liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     