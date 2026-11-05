freenet beschließt Aktienrückkauf: bis zu 75 Mio. Euro 49 0 Kommentare

Bis zu 75 Mio. Euro für eigene Aktien: freenet plant für 2026/2027 ein Rückkaufprogramm. Die erworbenen Anteile sollen eingezogen werden; Details zum Start folgen.

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