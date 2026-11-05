freenet beschließt Aktienrückkauf: bis zu 75 Mio. Euro
Bis zu 75 Mio. Euro für eigene Aktien: freenet plant für 2026/2027 ein Rückkaufprogramm. Die erworbenen Anteile sollen eingezogen werden; Details zum Start folgen.
Foto: Michael Piepgras/Wirestock Creators - stock.adobe.com
- Der Vorstand der freenet AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats ein Aktienrückkaufprogramm für 2026/2027 beschlossen.
- Das Programm umfasst Rückkäufe über die Börse im Gesamtwert von bis zu 75 Mio. Euro.
- Der genaue Zeitraum, das konkrete Volumen und die maximale Zahl der zurückzukaufenden Aktien werden später festgelegt.
- Grundlage ist eine Ermächtigung der Hauptversammlung vom 13. Mai 2026, die Rückkäufe von bis zu 10 % des Grundkapitals bis zum 12. Mai 2031 erlaubt.
- freenet hält bereits 2.216.964 eigene Aktien, entsprechend etwa 1,86 % des Grundkapitals; die Ermächtigung wurde bisher nicht genutzt.
- Die zurückgekauften Aktien sollen eingezogen werden. freenet kann das Programm anpassen, unterbrechen oder beenden; weitere Einzelheiten werden vor dem Start veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, Neunmonatsmitteilung 2026, bei freenet ist am 11.11.2026.
Der Kurs von freenet lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 23,580EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,90 % im Plus.
8 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 23,500EUR das entspricht einem Minus von -0,34 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.793,65PKT (-1,61 %).
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