freenet: Ceconomy-Erlös finanziert waipu.tv-Übernahme und Aktienrückkauf 69 0 Kommentare

freenet setzt auf Aktienrückkäufe: Bis zu 75 Mio. Euro fließen 2026/2027 in eigene Anteile. Ein Teil der Mittel stammt aus dem Verkauf von Ceconomy-Aktien.

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