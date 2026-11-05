freenet: Ceconomy-Erlös finanziert waipu.tv-Übernahme und Aktienrückkauf
freenet setzt auf Aktienrückkäufe: Bis zu 75 Mio. Euro fließen 2026/2027 in eigene Anteile. Ein Teil der Mittel stammt aus dem Verkauf von Ceconomy-Aktien.
Foto: Michael Piepgras/Wirestock Creators - stock.adobe.com
- Der Vorstand der freenet AG beschloss mit Zustimmung des Aufsichtsrats ein Aktienrückkaufprogramm für 2026/2027.
- Das Programm hat ein Volumen von bis zu 75 Mio. Euro; die Aktien sollen über die Börse zurückgekauft werden.
- Finanziert wird der Rückkauf teilweise aus rund 150 Mio. Euro, die freenet aus dem Verkauf von Ceconomy-Aktien zufließen.
- Bei der Festlegung des Rückkaufvolumens wurde der Kaufpreis von rund 76 Mio. Euro für die vollständige Übernahme von waipu.tv berücksichtigt.
- Grundlage ist eine Ermächtigung der Hauptversammlung vom 13. Mai 2026, eigene Aktien von bis zu 10 Prozent des Grundkapitals zu erwerben.
- Die zurückgekauften Aktien sollen eingezogen und dafür das Grundkapital herabgesetzt werden.
Der nächste wichtige Termin, Neunmonatsmitteilung 2026, bei freenet ist am 11.11.2026.
Der Kurs von freenet lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 23,580EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,90 % im Plus.
7 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 23,500EUR das entspricht einem Minus von -0,34 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.795,42PKT (-1,61 %).
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