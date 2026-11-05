Cellebrite ernennt Rogerio Rizzi zum Executive Vice President für Corporate Strategy and Development

TYSONS CORNER, Virginia und PETAH TIKVA, Israel, 5. November 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite (Nasdaq: CLBT), ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für digitale Ermittlungen und Informationsgewinnung im öffentlichen und privaten Sektor, gab heute die Ernennung von Rogerio Rizzi zum Executive Vice President für Corporate Strategy and Development bekannt. Der gelernte Ingenieur Rizzi wechselt von Okta, Inc. zu Cellebrite, wo er das Team für Unternehmensstrategie aufgebaut hatte, und wird nun den Ausbau der Strategie- und Entwicklungskapazitäten von Cellebrite leiten.

Der ehemalige Strategieleiter bei Okta und SAP bringt Fachwissen in den Bereichen KI, Plattformen und M&A mit, um das Wachstum von Cellebrite voranzutreiben

Rizzi verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung an der Schnittstelle von Technologie und Strategie und berät Führungskräfte in den Bereichen KI, Technologie und Wachstum. Bei Okta leitete er sechs Jahre lang die Wachstumsstrategie des Unternehmens und ebnete den Weg zu einem jährlichen wiederkehrenden Umsatz (ARR) von 3 Milliarden USD. Als enger Berater des Führungsteams entwickelte er das Entscheidungsrahmenwerk, das die Funktionen von Okta auf diesen Plan ausrichtete.

„Rogerio und ich haben bei Okta zusammengearbeitet, und ich habe aus erster Hand miterlebt, wie er eine Wachstumsstrategie und ein Entscheidungsrahmenwerk entwickelt, die das Wachstum beschleunigen und das Führungsteam auf eine gemeinsame Linie bringen", sagte Shiv Ramji, CEO von Cellebrite. „Er bringt genau diese Gründlichkeit sowie seine umfassende Erfahrung in den Bereichen KI, Technologie und M&A bei Cellebrite ein. Gemeinsam schlagen wir einen ehrgeizigen Wachstumskurs ein, um unseren Kunden noch besser dienen zu können."

Vor seiner Tätigkeit bei Okta leitete Rizzi den Bereich Unternehmensstrategie bei SAP SE, wo er die Plattformkonsolidierung vorantrieb und die Strategie für die Cloud-, Plattform- und Zukunftstechnologiegeschäfte des Unternehmens festlegte, darunter KI und maschinelles Lernen. Bei Hewlett Packard Enterprise leitete er als Vice President den Bereich Unternehmensstrategie und beriet den CEO, den Vorstand sowie den Verwaltungsrat. Zuvor war er zehn Jahre lang als Partner bei der Strategieberatung Monitor Group tätig, wo er die Niederlassungen in Chicago und São Paulo mitleitete.