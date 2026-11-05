Freenet kündigt Aktienrückkauf über bis zu 75 Millionen Euro an
- Freenet plant Rückkäufe bis zu 75 Millionen Euro
- Teil des Ceconomy-Erlöses finanziert den Aktienrückkauf
- Aktieneinzug steigert rechnerisch den Gewinn je Aktie
BÜDELSDORF (dpa-AFX) - Der Mobilfunkanbieter Freenet lässt seine Anteilseigner an dem durch den Verkauf von Ceconomy-Aktien ausgelösten Geldsegen teilhaben. Im laufenden und/oder kommenden Geschäftsjahr sollen für bis zu 75 Millionen Euro eigene Papiere zurückgekauft werden, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Die so erworbenen eigenen Aktien sollen eingezogen werden, was den Gewinn je Anteilschein rechnerisch erhöht.
Die Finanzierung erfolge aus einem Teil der rund 150 Millionen Euro aus dem Verkauf der Ceconomy-Aktien, die Freenet zufließen werden, hieß es weiter. Bei der Festlegung des Programmvolumens sei der initiale Kaufpreis von 76 Millionen Euro für die vollständige Übernahme von waipu.tv berücksichtigt.
Anleger zeigten sich erfreut. Die Freenet-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um 1,5 Prozent zum Xetra-Schluss zu./he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur freenet Aktie
Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 4,52 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 20:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der freenet Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
freenet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,6300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der freenet Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von -6,94 %/+31,13 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu freenet - A0Z2ZZ - DE000A0Z2ZZ5
Das denkt die wallstreetONLINE Community über freenet. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber freenet eingestellt.
Sie sind scheinbar unter uns, hier im Thread, die Allerletzten Vertreter der kurzen Hosen, wird ja auch tatsächlich mittlerweile ordentlich frisch draussen, da wird's mit kurzen Hosen ungemütlich.
Dann zeichnet man hier eben mal in aufgeblasener Form und in überdramatisierter Art und Weise in shorter Manier eine scheinbare Überschuldung an die Wand, die es faktisch nicht gibt.
Dann schauen Sie sich doch einmal die im 14-tägigen Rhythmus steigenden Leerverkaufszahlen an.
So lange das so weiter läuft, wird der Kurs stagnieren oder sinken! Aber keine Panik: Erst einmal ist die Dividende für die nächsten Jahre sicher und irgendwann ziehen sich die Leerverkäufer zurück. Bis dahin ist eine gute Zeit bei relativ niedrigen Kursen nachzukaufen.[/quote]
Abgesehen davon wäre eine Sonderdividende oder Erhöhung der Dividende auch eine suboptimale Kapitalallokation. Die Zinsen steigen, werden irgendwann einen Peak erreichen und danach auch wieder fallen. Aber bis es so weit ist, wäre es ziemlich sinnvoll Verschuldung zu reduzieren, um durch eine höhere Eigenkapitalquote auch günstigere Zinssätze bei der Refinanzierung zu bekommen.
Was soll dieses ("substanzlose") Gerede denn nun schon wieder? Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/eek.gif
Und da diese 60 Mio.€ Dispo ja auch noch zurückgezahlt werden müssen, lag der Finanzmittelfonds (Cash) zum 30.6. gerademal noch bei 21,6 Mio.€