Freenet kündigt Aktienrückkauf über bis zu 75 Millionen Euro an

Sie sind scheinbar unter uns, hier im Thread, die Allerletzten Vertreter der kurzen Hosen, wird ja auch tatsächlich mittlerweile ordentlich frisch draussen, da wird's mit kurzen Hosen ungemütlich.

Dann zeichnet man hier eben mal in aufgeblasener Form und in überdramatisierter Art und Weise in shorter Manier eine scheinbare Überschuldung an die Wand, die es faktisch nicht gibt.





Vor allem, wenn hier demnächst der Ceconomy Deal durchgewunken wird und die Schulden drastisch gesenkt werden können (oder vielleicht auch ein Anteil in eine Sonderdividende fließen wird) , versuchen die kurzen Hosen den letzten Strohhalm zu ziehen und irgendwelchen Schwachsinn zu verbreiten, hab das schon wie oft erlebt.





Ich hab das auch nochmals durch KI gegenchecken lassen, bin jetzt gerade zu faul, das einzustellen, aufgrund der starken Cash flows von freenet ist eine zu hohe Verschuldung ein überdramatisierter Mumpitz. Es ist alles im grünen Bereich!





Scheinbar geht bei den shorties langsam der Stift😅













[/quote]



Dann schauen Sie sich doch einmal die im 14-tägigen Rhythmus steigenden Leerverkaufszahlen an.

So lange das so weiter läuft, wird der Kurs stagnieren oder sinken! Aber keine Panik: Erst einmal ist die Dividende für die nächsten Jahre sicher und irgendwann ziehen sich die Leerverkäufer zurück. Bis dahin ist eine gute Zeit bei relativ niedrigen Kursen nachzukaufen.[/quote]