Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 05.11.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.11.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -17,03 %
Performance 1M: -50,27 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Lumentum Holdings (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -15,84 %
Performance 1M: -45,26 %
Tagesperformance: -15,53 %
Performance 1M: -33,70 %
Tagesperformance: -15,51 %
Performance 1M: -36,86 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -15,41 %
Performance 1M: -33,41 %
Tagesperformance: -14,97 %
Performance 1M: -49,87 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -14,97 %
Performance 1M: -43,63 %
Tagesperformance: -14,65 %
Performance 1M: -49,33 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Marvell Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -14,47 %
Performance 1M: -44,52 %
Tagesperformance: -12,94 %
Performance 1M: -50,53 %
Tagesperformance: -12,57 %
Performance 1M: -38,06 %
Tagesperformance: -12,51 %
Performance 1M: -10,39 %
Tagesperformance: -12,23 %
Performance 1M: -15,77 %
Tagesperformance: -12,04 %
Performance 1M: -38,54 %
Tagesperformance: +8,77 %
Performance 1M: +32,00 %