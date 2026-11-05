Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 05.11.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Lumentum Holdings (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Marvells geplante Übernahme von Lumentum: Im Fokus stehen der Aktientausch, der schwankende implizite Übernahmepreis und die als ungünstig bewerteten Konditionen für Lumentum-Aktionäre. Neben Kritik werden strategische Vorteile im KI-Rechenzentrumsbereich genannt; Zustimmung und Abschluss des Deals bleiben offen.