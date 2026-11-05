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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 05.11.2026

    Top & Flop

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    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 05.11.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.11.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -18,60 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: -17,03 %
    Platz 2
    Performance 1M: -50,27 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -17,03 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Lumentum Holdings (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Marvells geplante Übernahme von Lumentum: Im Fokus stehen der Aktientausch, der schwankende implizite Übernahmepreis und die als ungünstig bewerteten Konditionen für Lumentum-Aktionäre. Neben Kritik werden strategische Vorteile im KI-Rechenzentrumsbereich genannt; Zustimmung und Abschluss des Deals bleiben offen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Lumentum Holdings eingestellt.

    Astera Labs
    Tagesperformance: -15,84 %
    Platz 3
    Performance 1M: -45,26 %
    Chart Astera Labs
    ISIN: US04626A1034
    WKN: A404AF
    Die Astera Labs Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -15,84 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: -15,53 %
    Platz 4
    Performance 1M: -33,70 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -15,53 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: -15,51 %
    Platz 5
    Performance 1M: -36,86 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -15,51 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang der Micron-Aktie. Als Auslöser gelten politische Unsicherheit nach den Midterms und Risiken für ein großes Texas-Projekt sowie hohe Ausbaukosten. Diskutiert werden mögliche weitere Verluste, aber auch die Bewertung: Micron verdiene viel und KI sorge langfristig für hohe Speicherchip-Nachfrage. Aktienrückkäufe könnten stützen; manche sehen die Aktie günstig und kaufen nach, andere warten ab.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: -15,41 %
    Platz 6
    Performance 1M: -33,41 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -15,41 %.

    Nebius Group Registered (A)
    Tagesperformance: -14,97 %
    Platz 7
    Performance 1M: -49,87 %
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -14,97 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang bei Nebius und anderen Neoclouds sowie die Sorge vor einer KI-Blase und weiterem Abwärtspotenzial. Einige Anleger kaufen bei rund 123 US-Dollar nach, andere warten auf Zahlen und verweisen auf eine mögliche Kapitalerhöhung. Als Risiken gelten ein schwacher Anthropic-IPO und hohe Bewertungen; als Chance werden der Wert bestehender Rechenzentren und mögliche Übernahmen durch Hyperscaler diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: -14,97 %
    Platz 8
    Performance 1M: -43,63 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -14,97 %.

    Marvell Technology
    Tagesperformance: -14,65 %
    Platz 9
    Performance 1M: -49,33 %
    Chart Marvell Technology
    ISIN: US5738741041
    WKN: A3CNLD
    Die Marvell Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -14,65 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Marvell Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die geplante Übernahme von Lumentum und deren Folgen für Marvell: Befürchtet werden starke Verwässerung durch neue Aktien, eine belastete Bilanz und weiterer Kursdruck. Kritiker verweisen auf den deutlichen Wertverlust beider Unternehmen und mögliche Nachteile für Marvell-Aktionäre; eine Kanzlei prüft den Deal. Einige warten auf eine Stabilisierung oder deutlich niedrigere Einstiegskurse.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Marvell Technology eingestellt.

    Lam Research
    Tagesperformance: -14,47 %
    Platz 10
    Performance 1M: -44,52 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -14,47 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: -12,94 %
    Platz 11
    Performance 1M: -50,53 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -12,94 %.

    Rocket Lab Corporation
    Tagesperformance: -12,57 %
    Platz 12
    Performance 1M: -38,06 %
    Chart Rocket Lab Corporation
    ISIN: US7731211089
    WKN: A419CG
    Die Rocket Lab Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -12,57 %.

    MercadoLibre
    Tagesperformance: -12,51 %
    Platz 13
    Performance 1M: -10,39 %
    Chart MercadoLibre
    ISIN: US58733R1023
    WKN: A0MYNP
    Die MercadoLibre Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -12,51 %.

    Microchip Technology
    Tagesperformance: -12,23 %
    Platz 14
    Performance 1M: -15,77 %
    Chart Microchip Technology
    ISIN: US5950171042
    WKN: 886105
    Die Microchip Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -12,23 %.

    Applied Materials
    Tagesperformance: -12,04 %
    Platz 15
    Performance 1M: -38,54 %
    Chart Applied Materials
    ISIN: US0382221051
    WKN: 865177
    Die Applied Materials Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -12,04 %.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: +8,77 %
    Platz 16
    Performance 1M: +32,00 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,77 %.

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