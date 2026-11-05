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    Top & Flop im States 500: Aktien mit extremen Kursbewegungen am 05.11.2026

    Top & Flop

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    Top & Flop - Top & Flop im States 500: Aktien mit extremen Kursbewegungen am 05.11.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im States 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.11.2026 im States 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart EPAM Systems
    ISIN: US29414B1044
    WKN: A1JS9Q
    Die EPAM Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +19,15 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: -18,60 %
    Platz 2
    Performance 1M: -50,16 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -18,60 %.

    Coherent
    Tagesperformance: -17,96 %
    Platz 3
    Performance 1M: -49,00 %
    Chart Coherent
    ISIN: US19247G1076
    WKN: A3DQXS
    Die Coherent Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -17,96 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: -17,03 %
    Platz 4
    Performance 1M: -50,27 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -17,03 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Lumentum Holdings (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Marvells geplante Übernahme von Lumentum: Im Fokus stehen der Aktientausch, der schwankende implizite Übernahmepreis und die als ungünstig bewerteten Konditionen für Lumentum-Aktionäre. Neben Kritik werden strategische Vorteile im KI-Rechenzentrumsbereich genannt; Zustimmung und Abschluss des Deals bleiben offen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Lumentum Holdings eingestellt.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: -16,39 %
    Platz 5
    Performance 1M: -33,41 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -16,39 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: -15,88 %
    Platz 6
    Performance 1M: -36,86 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -15,88 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang der Micron-Aktie. Als Auslöser gelten politische Unsicherheit nach den Midterms und Risiken für ein großes Texas-Projekt sowie hohe Ausbaukosten. Diskutiert werden mögliche weitere Verluste, aber auch die Bewertung: Micron verdiene viel und KI sorge langfristig für hohe Speicherchip-Nachfrage. Aktienrückkäufe könnten stützen; manche sehen die Aktie günstig und kaufen nach, andere warten ab.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

    Western Digital
    Tagesperformance: -15,53 %
    Platz 7
    Performance 1M: -33,70 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -15,53 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: -14,97 %
    Platz 8
    Performance 1M: -43,63 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -14,97 %.

    CIENA
    Tagesperformance: -14,57 %
    Platz 9
    Performance 1M: -40,23 %
    Chart CIENA
    ISIN: US1717793095
    WKN: A0LDA7
    Die CIENA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -14,57 %.

    Lam Research
    Tagesperformance: -14,48 %
    Platz 10
    Performance 1M: -44,52 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -14,48 %.

    Vertiv Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: -14,00 %
    Platz 11
    Performance 1M: -29,81 %
    Chart Vertiv Holdings Registered (A)
    ISIN: US92537N1081
    WKN: A2PZ5A
    Die Vertiv Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -14,00 %.

    Rockwell Automation
    Tagesperformance: -13,45 %
    Platz 12
    Performance 1M: -15,16 %
    Chart Rockwell Automation
    ISIN: US7739031091
    WKN: 903978
    Die Rockwell Automation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -13,45 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: -12,94 %
    Platz 13
    Performance 1M: -50,53 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -12,94 %.

    Dell Technologies Registered (C)
    Tagesperformance: -12,88 %
    Platz 14
    Performance 1M: -41,20 %
    Chart Dell Technologies Registered (C)
    ISIN: US24703L2025
    WKN: A2N6WP
    Die Dell Technologies Registered (C) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -12,88 %.

    Microchip Technology
    Tagesperformance: -12,23 %
    Platz 15
    Performance 1M: -15,77 %
    Chart Microchip Technology
    ISIN: US5950171042
    WKN: 886105
    Die Microchip Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -12,23 %.

    Applied Materials
    Tagesperformance: -12,04 %
    Platz 16
    Performance 1M: -38,54 %
    Chart Applied Materials
    ISIN: US0382221051
    WKN: 865177
    Die Applied Materials Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -12,04 %.

    Corning
    Tagesperformance: -12,04 %
    Platz 17
    Performance 1M: -36,42 %
    Chart Corning
    ISIN: US2193501051
    WKN: 850808
    Die Corning Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -12,04 %.

    Comfort Systems USA
    Tagesperformance: -11,43 %
    Platz 18
    Performance 1M: -43,86 %
    Chart Comfort Systems USA
    ISIN: US1999081045
    WKN: 907784
    Die Comfort Systems USA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -11,43 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Comfort Systems USA (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die deutlichen Kursverluste nach zuvor hohen Gewinnen und die Frage, ob Anleger investiert bleiben. Als Belastung gilt die Einordnung als KI-Hype-Wert sowie mögliche politische Bremsen beim Rechenzentrumsausbau. Zugleich wird auf das breitere Geschäft jenseits von Rechenzentren und ein Analystenkursziel verwiesen, das laut Beitrag fast 1.000 US-Dollar über dem aktuellen Kurs liegt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Comfort Systems USA eingestellt.

    Quanta Services
    Tagesperformance: -11,40 %
    Platz 19
    Performance 1M: -24,44 %
    Chart Quanta Services
    ISIN: US74762E1029
    WKN: 912294
    Die Quanta Services Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -11,40 %.

    Tesla
    Tagesperformance: -10,86 %
    Platz 20
    Performance 1M: -7,69 %
    Chart Tesla
    ISIN: US88160R1014
    WKN: A1CX3T
    Die Tesla Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -10,86 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Tesla-Kursrückgang von rund 10 Prozent und die Erwartung weiterer Verluste; einige halten 300 Dollar noch im laufenden Monat für möglich und berichten von Gewinnen mit Puts. Kritisiert werden die hohe Bewertung bei stagnierendem Autogeschäft und mögliche Belastungen durch Musks anstehende Anhörungen. Zugleich wird diskutiert, ob die Bewertung trotz dieser Risiken noch länger Bestand haben kann.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    Iron Mountain
    Tagesperformance: -10,86 %
    Platz 21
    Performance 1M: -7,02 %
    Chart Iron Mountain
    ISIN: US46284V1017
    WKN: A14MS9
    Die Iron Mountain Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -10,86 %.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: +9,13 %
    Platz 22
    Performance 1M: +32,00 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,13 %.

    Corpay
    Tagesperformance: +8,49 %
    Platz 23
    Performance 1M: +14,78 %
    Chart Corpay
    ISIN: US2199481068
    WKN: A407W7
    Die Corpay Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,49 %.

    FICO (Fair Isaac Corporation)
    Tagesperformance: +7,86 %
    Platz 24
    Performance 1M: +4,97 %
    Chart FICO (Fair Isaac Corporation)
    ISIN: US3032501047
    WKN: 873369
    Die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,86 %.

    Tapestry
    Tagesperformance: +7,61 %
    Platz 25
    Performance 1M: +13,34 %
    Chart Tapestry
    ISIN: US8760301072
    WKN: A2JSR1
    Die Tapestry Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,61 %.

    Motorola Solutions
    Tagesperformance: +7,07 %
    Platz 26
    Performance 1M: +16,37 %
    Chart Motorola Solutions
    ISIN: US6200763075
    WKN: A0YHMA
    Die Motorola Solutions Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,07 %.

    Aflac
    Tagesperformance: +3,52 %
    Platz 27
    Performance 1M: +13,83 %
    Chart Aflac
    ISIN: US0010551028
    WKN: 853081
    Die Aflac Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,52 %.

    CF Industries Holdings
    Tagesperformance: +3,41 %
    Platz 28
    Performance 1M: +5,04 %
    Chart CF Industries Holdings
    ISIN: US1252691001
    WKN: A0ES9N
    Die CF Industries Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,41 %.

    Verisk Analytics
    Tagesperformance: +3,40 %
    Platz 29
    Performance 1M: +25,43 %
    Chart Verisk Analytics
    ISIN: US92345Y1064
    WKN: A0YA2M
    Die Verisk Analytics Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,40 %.

    Charter Communications Registered (A)
    Tagesperformance: +3,06 %
    Platz 30
    Performance 1M: +7,85 %
    Chart Charter Communications Registered (A)
    ISIN: US16119P1084
    WKN: A2AJX9
    Die Charter Communications Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,06 %.

    Cardinal Health
    Tagesperformance: +2,98 %
    Platz 31
    Performance 1M: +18,97 %
    Chart Cardinal Health
    ISIN: US14149Y1082
    WKN: 880206
    Die Cardinal Health Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,98 %.

    Equifax
    Tagesperformance: +2,46 %
    Platz 32
    Performance 1M: +38,99 %
    Chart Equifax
    ISIN: US2944291051
    WKN: 854618
    Die Equifax Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,46 %.

    Casey's General Stores
    Tagesperformance: +2,39 %
    Platz 33
    Performance 1M: +11,99 %
    Chart Casey's General Stores
    ISIN: US1475281036
    WKN: 885039
    Die Casey's General Stores Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,39 %.

    Albemarle
    Tagesperformance: +2,38 %
    Platz 34
    Performance 1M: -6,87 %
    Chart Albemarle
    ISIN: US0126531013
    WKN: 890167
    Die Albemarle Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,38 %.

    Broadridge Financial Solutions
    Tagesperformance: +2,34 %
    Platz 35
    Performance 1M: +21,00 %
    Chart Broadridge Financial Solutions
    ISIN: US11133T1034
    WKN: A0MMP1
    Die Broadridge Financial Solutions Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,34 %.

    Kimberly-Clark
    Tagesperformance: +2,12 %
    Platz 36
    Performance 1M: +17,00 %
    Chart Kimberly-Clark
    ISIN: US4943681035
    WKN: 855178
    Die Kimberly-Clark Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,12 %.

    The Mosaic
    Tagesperformance: +2,10 %
    Platz 37
    Performance 1M: +3,65 %
    Chart The Mosaic
    ISIN: US61945C1036
    WKN: A1JFWK
    Die The Mosaic Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,10 %.

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    Verfasst von wO Chartvergleich
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    Top & Flop Top & Flop im States 500: Aktien mit extremen Kursbewegungen am 05.11.2026 Top- und Flop-Aktien am 05.11.2026 im States 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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