Top & Flop im States 500: Aktien mit extremen Kursbewegungen am 05.11.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im States 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.11.2026 im States 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -18,60 %
Performance 1M: -50,16 %
Tagesperformance: -17,96 %
Performance 1M: -49,00 %
Tagesperformance: -17,03 %
Performance 1M: -50,27 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Lumentum Holdings (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -16,39 %
Performance 1M: -33,41 %
Tagesperformance: -15,88 %
Performance 1M: -36,86 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -15,53 %
Performance 1M: -33,70 %
Tagesperformance: -14,97 %
Performance 1M: -43,63 %
Tagesperformance: -14,57 %
Performance 1M: -40,23 %
Tagesperformance: -14,48 %
Performance 1M: -44,52 %
Tagesperformance: -14,00 %
Performance 1M: -29,81 %
Tagesperformance: -13,45 %
Performance 1M: -15,16 %
Tagesperformance: -12,94 %
Performance 1M: -50,53 %
Tagesperformance: -12,88 %
Performance 1M: -41,20 %
Tagesperformance: -12,23 %
Performance 1M: -15,77 %
Tagesperformance: -12,04 %
Performance 1M: -38,54 %
Tagesperformance: -12,04 %
Performance 1M: -36,42 %
Tagesperformance: -11,43 %
Performance 1M: -43,86 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Comfort Systems USA (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -11,40 %
Performance 1M: -24,44 %
Tagesperformance: -10,86 %
Performance 1M: -7,69 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -10,86 %
Performance 1M: -7,02 %
Tagesperformance: +9,13 %
Performance 1M: +32,00 %
Tagesperformance: +8,49 %
Performance 1M: +14,78 %
Tagesperformance: +7,86 %
Performance 1M: +4,97 %
Tagesperformance: +7,61 %
Performance 1M: +13,34 %
Tagesperformance: +7,07 %
Performance 1M: +16,37 %
Tagesperformance: +3,52 %
Performance 1M: +13,83 %
Tagesperformance: +3,41 %
Performance 1M: +5,04 %
Tagesperformance: +3,40 %
Performance 1M: +25,43 %
Tagesperformance: +3,06 %
Performance 1M: +7,85 %
Tagesperformance: +2,98 %
Performance 1M: +18,97 %
Tagesperformance: +2,46 %
Performance 1M: +38,99 %
Tagesperformance: +2,39 %
Performance 1M: +11,99 %
Tagesperformance: +2,38 %
Performance 1M: -6,87 %
Tagesperformance: +2,34 %
Performance 1M: +21,00 %
Tagesperformance: +2,12 %
Performance 1M: +17,00 %
Tagesperformance: +2,10 %
Performance 1M: +3,65 %