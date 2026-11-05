RBC senkt Ziel für Commerzbank auf 39 Euro - 'Sector Perform'
ANALYSE-FLASH
- RBC senkt Commerzbank-Kursziel auf 39 Euro
- Unicredit-Übernahme erschwert kurzfristige Einschätzung
- Vertrauen in Nettozinsertrag-Aussichten ist getrübt
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Commerzbank anlässlich der zuletzt veröffentlichten Quartalszahlen von 41 auf 39 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Derzeit sei nur schwer abzusehen, wie sich die anbahnende Übernahme durch den Rivalen Unicredit kurzfristig auf die Commerzbank-Aktien auswirken werde, schrieb Anke Reingen am Donnerstag. Erschwerend komme hinzu, dass auch das Vertrauen in die Aussichten für den Nettozinsertrag - die größte Ertragsquelle der Commerzbank - getrübt sei./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 12:43 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 12:43 / EST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,58 % und einem Kurs von 38,54 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 21:51 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +1,43 %/+9,23 % bedeutet.
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Das hat sich leider heute in die falsche Richtung gedreht.Hier wird ein Unternehmen mit einem KGV von unter 10 an
wenn ich das wüsste…bin ja froh, dass wir die 40 wieder gesehen haben, ich hatte vor dem Tal , das wir jetzt hatten bei über 40 zum erstenmal überhaupt ein paar aktien (ca.14% meines bestandes) verkauft und auch einige % der KO‘s.