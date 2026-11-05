RBC senkt Ziel für Commerzbank auf 39 Euro - 'Sector Perform'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,58 % und einem Kurs von 38,54 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 21:51 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +1,43 %/+9,23 % bedeutet.