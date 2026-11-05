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    Zalando steigt um 3,10 % nach zeitweise deutlich stärkerem Gewinn

    Aktie im Rampenlicht

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    Zalando legt um 3,10 % zu und hebt sich damit vom DAX ab, der um 1,63 % nachgibt.

    Aktie im Rampenlicht - Zalando steigt um 3,10 % nach zeitweise deutlich stärkerem Gewinn
    Foto: 4kclips - stock.adobe.com

    Zwischenzeitlich gewinnt Zalando sogar 5,49 %, hält dieses Plus aber nicht vollständig. Konkrete Unternehmensnachrichten als Auslöser liegen zunächst nicht vor. Auf Monatssicht summiert sich der Kursgewinn auf 26,47 %.

    Zalando Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 05.11.2026

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Zalando investiert war, konnte einen Gewinn von +10,85 % verbuchen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zalando Aktie damit um +8,27 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,47 %. Im Jahr 2026 gab es für Zalando bisher ein Plus von +11,51 %.

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    Während Zalando heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der DAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,63 %.

    Informationen zur Zalando Aktie

    Zalando ist ein führender europäischer Online-Modehändler, der Bekleidung, Schuhe und Accessoires von über 2.500 Marken anbietet. Mit einer starken Präsenz in 23 Ländern ist Zalando einer der größten in Europa. Hauptkonkurrenten sind Amazon Fashion, ASOS und H&M. Einzigartig ist Zalando durch seine breite Produktpalette, personalisierte Erlebnisse und die Zalando Fashion Platform.

    Es gibt 264 Mio. Zalando Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,44 Mrd.EUR € wert.

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    Zalando Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,27 %
    1 Monat +26,47 %
    3 Monate +10,85 %
    1 Jahr +23,42 %
    Stand: 05.11.2026, 22:00 Uhr

    Die Aktie von Zalando erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 6,98 %. Über 5 Jahre lag sie bei -18,51 %, über 10 Jahre bei -3,31 %.

    Zalando Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Zalando Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Zalando Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Zalando

    +2,74 %
    +8,83 %
    +27,12 %
    +11,42 %
    +24,05 %
    +26,38 %
    -64,13 %
    -26,32 %
    +24,60 %
    ISIN:DE000ZAL1111WKN:ZAL111
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