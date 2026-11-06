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    Pudu Robotics stellt seine Strategie „One Brain, Multiple Embodiments" vor und präsentiert erstmals in Europa sein gesamtes Produktportfolio

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    Der weltweit führende Anbieter kommerzieller Robotik präsentierte auf seinem Europäischen Partner-Gipfel 2026 in Amsterdam erstmals alle sechs Produktlinien gemeinsam.

    AMSTERDAM, 5. November 2026 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der kommerziellen Robotik, stellte gestern in Amsterdam auf seinem ersten europäischen Partner-Gipfel die nächste Phase seiner globalen Strategie vor. Auf der Veranstaltung unter dem Motto „AI in Action: Scaling Impact Across Europe—Together" stellte Pudu erstmals seine Strategie „One Brain, Multiple Embodiments" sowie sein gesamtes Produkt-Ökosystem vor, das sechs Produktlinien umfasst.

    Pudu Robotics 2026 European Partner Summit in Amsterdam.

    „Die nächste Wachstumsphase wird nicht nur von der Weiterentwicklung der Roboterfähigkeiten abhängen, sondern auch davon, Roboter einfacher einsetzbar, anpassungsfähiger und in großem Maßstab wirtschaftlich rentabel zu machen", sagte Felix Zhang, Gründer und CEO von Pudu Robotics. „Mit unserer Strategie ‚One Brain, Multiple Embodiments' schaffen wir eine gemeinsame technologische Grundlage für verschiedene Roboterformen – von spezialisierten Servicerobotern bis hin zu semi-humanoiden und humanoiden Robotern. Durch die Kombination wiederverwendbarer KI-Fähigkeiten mit speziell entwickelter Hardware wollen wir Innovationen beschleunigen, die Entwicklungseffizienz verbessern und die Robotik in mehr praktische Anwendungen bringen."

    Vorstellung des Robotik-Portfolios im Rahmen der Strategie „One Brain, Multiple Embodiments"

    Auf dem Gipfel stellte Pudu erstmals sein gesamtes Produktökosystem vor, das sich an der Strategie „One Brain, Multiple Embodiments" orientiert und sechs Produktlinien umfasst: Dienstleistungslieferungen, gewerbliche Reinigung, industrielle Lieferungen, allgemeine verkörperte KI, gewerbliches Rasenmähen und Rasenpflege im privaten Bereich. Die Produktlinie für die Rasenpflege im privaten Bereich umfasst die PUDU TOMO S-Serie, das erste Verbraucherrobotikprodukt des Unternehmens, das am 3. November angekündigt wurde. Die Vorstellung des gesamten Produktökosystems von Pudu markiert die Expansion des Unternehmens in ein breiteres Spektrum von Anwendungsszenarien – von Innen- bis hin zu Außenbereichen sowie vom gewerblichen bis zum privaten Einsatz.

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Pudu Robotics stellt seine Strategie „One Brain, Multiple Embodiments" vor und präsentiert erstmals in Europa sein gesamtes Produktportfolio Der weltweit führende Anbieter kommerzieller Robotik präsentierte auf seinem Europäischen Partner-Gipfel 2026 in Amsterdam erstmals alle sechs Produktlinien gemeinsam.AMSTERDAM, 5. November 2026 /PRNewswire/ - Pudu Robotics, ein weltweit führendes …
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