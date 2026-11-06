Industrial Defender erweitert sein Angebot um Netzwerküberwachung und Risk Signal, um die Cybersicherheit im Bereich der Betriebstechnik (OT) in Europa, Afrika und dem Nahen Osten zu stärken

MÜNCHEN, 6. November 2026 /PRNewswire/ -- Industrial Defender, ein führender Anbieter von OT-Cybersicherheit für kritische Infrastrukturen, gab heute die Veröffentlichung seiner neuesten Plattformversion bekannt, die interne Netzwerksicherheitsüberwachung (INSM) und Risk Signal für Betreiber in ganz Europa, dem Nahen Osten und Afrika umfasst.

INSM korreliert jede Netzwerkanomalie mit detaillierten Informationen zu den Anlagen; Risk Signal wandelt die Ergebnisse in verifizierte Abhilfemaßnahmen um

Die neue Version verbindet die umfassende Endpunkttransparenz von Industrial Defender mit der Überwachung des Netzwerkverkehrs und bietet OT-/ICS-Betreibern so einen einheitlichen Weg von der Erkennung bis zur priorisierten Behebung.

Die Plattform orientiert sich an weltweit anerkannten Rahmenwerken wie IEC 62443 und NIST CSF. Für Unternehmen, die ihre Sicherheitslage im Rahmen regionaler Vorschriften wie der NIS2-Richtlinie der EU und der „Operational Technology Cybersecurity Controls" (OTCC) der saudischen NCA stärken, bietet sie die kontinuierliche Transparenz und risikobasierte Maßnahmen, die ein ausgereiftes OT-Sicherheitsprogramm erfordert.

„Die Netzwerküberwachung zeigt Ihnen, dass sich etwas geändert hat. Unsere Kunden müssen wissen, was diese Änderung bedeutet und wie sie als Nächstes vorgehen sollen", sagte George Kalavantis, CEO von Industrial Defender.

INSM erfasst die Basis-Kommunikationsmuster jedes Geräts und kennzeichnet Abweichungen wie neue Verbindungen, unerwartete Protokolle, anomales Datenverkehrsvolumen und unbekannte Geräte.

Jede Anomalie wird mit den von Industrial Defender gepflegten Asset-Daten abgeglichen, darunter Konfigurationsänderungen, Schwachstellen und Risikobewertung, sodass Betreiber die betrieblichen Auswirkungen sofort erkennen können.

Jede Überprüfungsentscheidung wird mit dem Namen des Prüfers, einem Zeitstempel und einer Begründung protokolliert.

INSM wird in industriellen Umgebungen in den Bereichen Energie Öl und Gas, petrochemische Verarbeitung, Wasserwirtschaft und Fertigung.

Risk Signal: Beheben Sie zuerst das, was wirklich wichtig ist

Die Erkennung ist nur die halbe Miete.

Risk Signal setzt Erkenntnisse zu Anlagen, Schwachstellen und Netzwerken in konkrete Maßnahmen um.

Aufbauend auf dem bestehenden Risikomodell jedes Kunden identifiziert es die Patches und Upgrades, die bei geringstem betrieblichen Aufwand die größte Risikominderung bewirken, und fasst diese anschließend in priorisierten Playbooks für bestehende Arbeitsmanagementsysteme zusammen.

Nach der Behebung überprüft „Risk Signal", ob jeder Patch angewendet wurde, und aktualisiert die Risikobewertung der Anlage.

„Unsere Plattform verbindet nun die Netzwerkaktivität mit den Anlageninformationen, die wir seit zwei Jahrzehnten entwickeln, und ‚Risk Signal' wandelt diese Erkenntnisse in einen fundierten Plan um. Dies ist der kürzeste Weg von der Transparenz zur Risikominderung für kritische Infrastrukturen", so Kalavantis.

Informationen zu Industrial Defender

Industrial Defender bietet Cybersicherheits- und Compliance-Lösungen für OT und ICS für Betreiber kritischer Infrastrukturen in den Bereichen Energie, Öl und Gas, Chemie, Wasser und Fertigung. Die Plattform bietet kontinuierliche Transparenz über OT-Assets, Schwachstellenmanagement und auditfähige Berichterstattung über verschiedene Rahmenwerke hinweg, darunter NIS2, OTCC, IEC 62443 und NIST CSF.

Medienkontakt

Bryan Mitchell

bmitchell@industrialdefender.com

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