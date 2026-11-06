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    Musikschüler einer Oberschule aus der Präfektur Shiga besuchen Österreich und geben ein Konzert im Burgenland

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    OTSU, Japan, 6. November 2026 /PRNewswire/ -- Die Präfekturverwaltung von Shiga wird am 5. November an der Joseph-Haydn-Privatuniversität im Burgenland ein Konzert mit sieben Schülern des Musikzweigs der Ishiyama-Oberschule der Präfektur Shiga veranstalten, um die Freundschaft zwischen der Präfektur und dem österreichischen Bundesland zu fördern. Auch Studenten der Universität werden bei dem Konzert auftreten.

    Anlass für den Austausch zwischen der Präfektur und dem Bundesland war ein Social-Media-Beitrag aus dem Jahr 2021, in dem auf die Ähnlichkeit zwischen der Form Österreichs und der des Biwa-Sees in der Präfektur hingewiesen wurde. Schüler der Oberschule und Studierende der Universität traten gemeinsam auf der EXPO 2025 in Osaka, Kansai, Japan, auf.

    Der gemeinsame Auftritt auf der Expo im Juli 2025

    Bild 1: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103190/202610278779/_prw_PI1fl_4SVoWfU0.jpg
    Image 2: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103190/202610278779/_prw_PI2fl_1czNeZaI.jpg 

    Informationen zum Konzert im Burgenland

    Datum: Donnerstag, 5. November 2026, ab 15 Uhr.
    Veranstaltungsort: Joseph-Haydn-Privatuniversität Eisenstadt, Burgenland
    Übersicht: Ein Konzert mit sieben Schülern des Musikzweigs der Ishiyama-Oberschule der Präfektur Shiga sowie Studierenden der Joseph-Haydn-Privatuniversität.

    Überblick über den Besuch: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202610278779-O1-0r6T9PjX.pdf 

    Hintergrund zum Austausch zwischen der Präfektur und dem Bundesland

    In der Präfektur Shiga befindet sich der Biwa-See, Japans größter See, während im österreichischen Bundesland Burgenland der Neusiedler See, der größte See des Landes, liegt. Die Präfektur und das Bundesland unterzeichneten im Jahr 2023 eine Absichtserklärung, um den Austausch zwischen diesen Regionen zu fördern und dabei auf gemeinsamen Merkmalen wie Burgen und Keramikkunst aufzubauen.

    Shiga und das Burgenland unterzeichnen im November 2023 eine Absichtserklärung: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103190/202610278779/_prw_PI3fl_5B7357gA.jpeg 

    Nach einander benannte Radwege

    Im Rahmen ihres Austauschprogramms haben Shiga und das Burgenland ihre jeweiligen Radwege nach einander benannt. In der Präfektur Shiga gibt es einen Radweg namens „Burgenland Road", während im Burgenland ein Radweg mit dem Namen „Shiga Cherry Blossom Cycling Path" existiert.

    Eine Zeremonie zur Enthüllung des Gedenkschildes der „Burgenland Road" in der Präfektur Shiga im Juli 2025: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103190/202610278779/_prw_PI4fl_aIisP3IZ.jpg 

    Feierliche Enthüllung des Gedenkschildes für den „Shiga-Kirschblüten-Radweg" im Burgenland im April 2026: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103190/202610278779/_prw_PI5fl_4qgexxuE.jpg 

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/musikschuler-einer-oberschule-aus-der-prafektur-shiga-besuchen-osterreich-und-geben-ein-konzert-im-burgenland-302931582.html

     





    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Musikschüler einer Oberschule aus der Präfektur Shiga besuchen Österreich und geben ein Konzert im Burgenland OTSU, Japan, 6. November 2026 /PRNewswire/ - Die Präfekturverwaltung von Shiga wird am 5. November an der Joseph-Haydn-Privatuniversität im Burgenland ein Konzert mit sieben Schülern des Musikzweigs der Ishiyama-Oberschule der Präfektur Shiga …
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