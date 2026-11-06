Update zur Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2026

ATHEN, Griechenland und LONDON, 6. November 2026 /PRNewswire/ -- METLEN Energy & Metals PLC ( LSE -Notierung: MTLN) (RIC: MTLN.L) (Bloomberg: MTLN.LN) ( Athen ‑Notierung: MTLN) (RIC: MTLNr.AT) (Bloomberg: MTLN.GA) (ADR: MYTHY US) veröffentlicht heute sein Update zur Geschäftsentwicklung für die neun Monate bis zum 30. September 2026.

Mit Beginn des letzten Quartals zeigt sich, dass das Unternehmen in den ersten neun Monaten des Jahres sowohl bei seinen strategischen Vorhaben als auch bei den wichtigsten Aufgaben im Tagesgeschäft weitere Fortschritte erzielt hat. METLEN konzentriert sich weiterhin auf die Umsetzung seiner Pläne, die Weiterentwicklung des Geschäfts und das Erreichen seiner Ziele für 2026.

Der Umsatz belief sich auf 6,2 Milliarden Euro und war damit der höchste Neunmonatsumsatz in der Geschichte des Unternehmens. Dies entspricht einem Anstieg um 21 % gegenüber 5,1 Milliarden Euro in den ersten neun Monaten 2025, wobei die meisten Geschäftsbereiche und Segmente des Unternehmens Zuwächse verzeichneten.

und war damit der höchste Neunmonatsumsatz in der Geschichte des Unternehmens. Dies entspricht einem Anstieg um 21 % gegenüber 5,1 Milliarden Euro in den ersten neun Monaten 2025, wobei die meisten Geschäftsbereiche und Segmente des Unternehmens Zuwächse verzeichneten. Wegen des längeren Ausfalls des größten Kraftwerksgenerators (H-Klasse) stand die Anlage 44 Tage lang still. Die Reparaturen wurden erfolgreich abgeschlossen und das Kraftwerk nahm am 12. Oktober 2026 den vollen Betrieb wieder auf .

. Trotz stärkerer Schwankungen an den Märkten und vorübergehender Betriebsstörungen unserer GuD-Kraftwerke sind wir aufgrund der Stärke und Widerstandsfähigkeit unseres breit aufgestellten Geschäfts zuversichtlich, unsere EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 von 1,00 bis 1,15 Milliarden Euro sowie unser mittelfristiges EBITDA-Ziel von 1,92 bis 2,08 Milliarden Euro bekräftigen zu können.

sowie bekräftigen zu können. Die strategische Weiterentwicklung von METKA als eigenständige Infrastrukturplattform unter dem Dach der neu gegründeten METKA Group wurde vorangetrieben . Dabei wurde auch eine mögliche Börsennotierung an der Euronext Athens geprüft, um das Wachstum zu fördern und die finanzielle Eigenständigkeit zu stärken.

. Dabei wurde auch eine mögliche Börsennotierung an der Euronext Athens geprüft, um das Wachstum zu fördern und die finanzielle Eigenständigkeit zu stärken. Die Risiken im MPP-Geschäft wurden weiter reduziert : Sowohl in der Energieverwertungsanlage PROTOS ERF in Cheshire als auch im 560-MW-GuD-Kraftwerk Grudziądz in Polen wurde die erste Feuerung erfolgreich durchgeführt. Auch bei den übrigen Projekten im Bestandsportfolio wurden weitere Fortschritte erzielt.

: Sowohl in der Energieverwertungsanlage PROTOS ERF in Cheshire als auch im 560-MW-GuD-Kraftwerk Grudziądz in Polen wurde die erste Feuerung erfolgreich durchgeführt. Auch bei den übrigen Projekten im Bestandsportfolio wurden weitere Fortschritte erzielt. Die Umsetzung der Portfolio-Rotationsstrategie wurde mit dem Verkauf des Solar- und Batteriespeicherprojekts Tamarico II (165 MW/725 MWh) in Chile an Copec fortgesetzt.

wurde mit dem Verkauf des Solar- und Batteriespeicherprojekts Tamarico II (165 MW/725 MWh) in Chile an Copec fortgesetzt. Die geschäftliche Entwicklung im Bereich Gallium hat durch eine neue langfristige Vereinbarung mit einem großen japanischen Chemieunternehmen weiteren Auftrieb erhalten, wobei weitere Abnahmevereinbarungen sollen in Kürze bekannt gegeben werden.

hat durch eine neue mit einem großen japanischen Chemieunternehmen weiteren Auftrieb erhalten, wobei sollen in Kürze bekannt gegeben werden. Das Energiespeicherportfolio wurde weiter ausgebaut , wobei in Griechenland und Italien bedeutende Batteriespeicherprojekte (BESS) eingeweiht wurden.

, wobei in Griechenland und Italien bedeutende Batteriespeicherprojekte (BESS) eingeweiht wurden. Stärkung der Versorgungssicherheit und Diversifizierung der Gasversorgung durch eine fünfjährige Vereinbarung mit PETRONAS über jährlich sechs LNG-Schiffsladungen ab 2027.

Evangelos Mytilineos, geschäftsführender Verwaltungsratsvorsitzender, erklärte: „METLEN setzt seine Strategie weiterhin konsequent und entschlossen um und baut dabei auf die Stärke unseres breit aufgestellten Geschäftsmodells sowie die Kompetenzen unserer Beschäftigten. Unsere Prioritäten bleiben klar: konsequente Umsetzung, hervorragende Leistungen im Tagesgeschäft und die Schaffung langfristig tragfähiger Werte. Auch wenn das Geschäftsumfeld weiterhin Herausforderungen und Chancen mit sich bringt, sind wir nach wie vor zuversichtlich, dass wir die Entwicklungen an den Märkten meistern und unsere Zusagen einhalten können."