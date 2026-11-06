Neunmonats-Update 2026: So entwickelt sich das Geschäft 13 0 Kommentare

Rekordumsatz und neue Energieprojekte: METLEN wächst kräftig und stellt mit strategischen Partnerschaften sowie dem Ausbau von METKA die Weichen für die Zukunft.

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