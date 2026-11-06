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    Neunmonats-Update 2026: So entwickelt sich das Geschäft

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    Rekordumsatz und neue Energieprojekte: METLEN wächst kräftig und stellt mit strategischen Partnerschaften sowie dem Ausbau von METKA die Weichen für die Zukunft.

    Neunmonats-Update 2026: So entwickelt sich das Geschäft
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • METLEN erzielte in den ersten neun Monaten 2026 einen Rekordumsatz von 6,2 Milliarden Euro – ein Plus von 21 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
    • Das Unternehmen bekräftigte seine EBITDA-Prognose für 2026 von 1,00 bis 1,15 Milliarden Euro sowie das mittelfristige Ziel von 1,92 bis 2,08 Milliarden Euro.
    • Nach einem 44-tägigen Stillstand wegen eines Schadens am größten Kraftwerksgenerator wurde das Kraftwerk am 12. Oktober wieder vollständig in Betrieb genommen.
    • METLEN treibt METKA als eigenständige Infrastrukturplattform voran und prüft eine mögliche Börsennotierung an der Athener Börse.
    • Im Projektgeschäft wurden Risiken reduziert und Fortschritte erzielt; zudem verkaufte METLEN das chilenische Solar- und Speicherprojekt Tamarico II an Copec.
    • METLEN stärkte seine Wachstums- und Versorgungsperspektiven durch eine langfristige Gallium-Abnahmevereinbarung, neue Batteriespeicherprojekte in Griechenland und Italien sowie einen fünfjährigen LNG-Vertrag mit PETRONAS ab 2027.



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    Neunmonats-Update 2026: So entwickelt sich das Geschäft Rekordumsatz und neue Energieprojekte: METLEN wächst kräftig und stellt mit strategischen Partnerschaften sowie dem Ausbau von METKA die Weichen für die Zukunft.
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