Tool Changer. Game Changer. Bambu Lab präsentiert den H3C - die wegweisende neue Generation von 3D-Druckern

AUSTIN, Texas, 6. November 2026 /PRNewswire/ -- Bambu Lab stellt heute den H3C vor, den ersten Desktop-3D-Drucker der dritten Generation des Unternehmens. Der H3C basiert auf einer Swaptek-Architektur mit neun Werkzeugen und beseitigt damit endlich den seit langem bestehenden Kompromiss zwischen Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit, der den Multimaterial-FFF-Druck seit den Anfängen der Technologie geplagt hat. Für Kreative macht der H3C den Multimaterialdruck zu einem einzigen, mühelosen Arbeitsablauf – Ideen und nicht die Hardware bestimmen, was geschaffen werden kann.

Ein Werkzeugwechsler, der alles verändert

Mit dem Erscheinen von X1 und P1 im Jahr 2022 wurde die mühsame Kalibrierung nach Versuch und Irrtum beim Mehrfarbendruck zu einem reibungslosen und zuverlässigen Ablauf. Doch selbst diese bahnbrechenden Maschinen ließen eine Herausforderung ungelöst: den arbeitsintensiven und zeitaufwändigen Wechsel zwischen mehreren Filamenten in einem einzigen Druckvorgang. Der Swaptek-Werkzeugwechsler des H3C geht dieses Problem direkt an. Durch das permanente Laden, Vorheizen und Bereithalten von 9 unabhängigen Druckwerkzeugen kann der Drucker das Material in weniger als 6 Sekunden wechseln – eine Geschwindigkeit, die schnelles, zuverlässiges und einfaches Drucken mit mehreren Materialien in einem einzigen, durchgängigen Ablauf möglich macht.

Der H3C – der neue Standard

Der H3C ist der erste Drucker von Bambu Lab, der von Grund auf um einen speziellen Werkzeugwechsler herum konzipiert wurde. Er vereint neun sofort druckfertige Werkzeuge, einen Extruder für flexible Materialien und ein integriertes Filamentmanagementsystem auf einer Stellfläche, die nicht größer ist als die eines Einspulen-Druckers der A-Serie. Das Ergebnis ist eine Maschine, bei der sich die Verwendung von neun verschiedenen Filamenten so selbstverständlich anfühlt wie die einer einzigen Spule.

Kerninnovationen

Swaptek – neun Werkzeuge, Wechsel in sechs Sekunden

Das Herzstück des H3C ist das Swaptek-System, eine Architektur aus neun Werkzeugen, die den herkömmlichen Ansatz mit einem einzigen Kopf zum Be- und Entladen ersetzt. Jedes Werkzeug verfügt über einen eigenen Filamentweg und ein eigenes Heizelement, sodass das Material stets geladen und vorgeheizt bleibt.

Wenn ein Wechsel erforderlich ist, aktiviert das System Active Pre-Heat: Es liest den kommenden G-Code und beginnt mit dem Aufheizen der nächsten Düse, während das aktuelle Werkzeug seinen Abschnitt beendet. Bis zum mechanischen Wechsel ist die neue Düse bereits auf Temperatur, und eine kurze Anspülsequenz führt das frische Filament in nur 6 Sekunden wieder zum Modell zurück, bei minimalem Materialverlust.