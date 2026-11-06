BASF lässt bei Evonik nicht locker! Novo Nordisk mit Comeback! Strategic Resources als nächstes?
25 % Kursplus und Jahreshoch bei der BASF-Aktie. Die Erhöhung des Kaufpreises für Evonik kann die Kauflaune von Anlegern nicht bremsen. Während die Ludwigshafener bei Evonik nicht locker lassen, trennt sie sich von Konzernteilen. Ein Kandidat für …
Foto: esg-aktien.de
25 % Kursplus und Jahreshoch bei der BASF-Aktie. Die Erhöhung des Kaufpreises für Evonik kann die Kauflaune von Anlegern nicht bremsen. Während die Ludwigshafener bei Evonik nicht locker lassen, trennt sie sich von Konzernteilen. Ein Kandidat für ein Comeback ist die Aktie von Strategic Resources. Um den CO₂-Ausstoß zu reduzieren, setzt die Stahlindustrie auf Elektrolichtbogenöfen. Dadurch drohen Engpässe bei hochwertigen Eisenerzpellets. Diese will künftig Strategic Resources anbieten. Die Aktie hat zuletzt kräftig verloren und lockt zum Einstieg. Bei Novo Nordisk läuft bereits das Comeback. Nach einem schwierigen Jahr mit Gewinnwarnungen und massivem Kursverfall gibt es endlich wieder positive Nachrichten. Zur Abwechslung wurde die Jahresprognose nicht reduziert, sondern erhöht. Was sagen Analysten?
Lesen sie den Artikel hier weiter
Lesen sie den Artikel hier weiter
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte