BASF lässt bei Evonik nicht locker! Novo Nordisk mit Comeback! Strategic Resources als nächstes? 25 % Kursplus und Jahreshoch bei der BASF-Aktie. Die Erhöhung des Kaufpreises für Evonik kann die Kauflaune von Anlegern nicht bremsen. Während die Ludwigshafener bei Evonik nicht locker lassen, trennt sie sich von Konzernteilen. Ein Kandidat für …



