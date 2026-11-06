🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStrategic Resources AktievorwärtsNachrichten zu Strategic Resources

    BASF lässt bei Evonik nicht locker! Novo Nordisk mit Comeback! Strategic Resources als nächstes?

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    25 % Kursplus und Jahreshoch bei der BASF-Aktie. Die Erhöhung des Kaufpreises für Evonik kann die Kauflaune von Anlegern nicht bremsen. Während die Ludwigshafener bei Evonik nicht locker lassen, trennt sie sich von Konzernteilen. Ein Kandidat für …

    BASF lässt bei Evonik nicht locker! Novo Nordisk mit Comeback! Strategic Resources als nächstes?
    Foto: esg-aktien.de
    25 % Kursplus und Jahreshoch bei der BASF-Aktie. Die Erhöhung des Kaufpreises für Evonik kann die Kauflaune von Anlegern nicht bremsen. Während die Ludwigshafener bei Evonik nicht locker lassen, trennt sie sich von Konzernteilen. Ein Kandidat für ein Comeback ist die Aktie von Strategic Resources. Um den CO₂-Ausstoß zu reduzieren, setzt die Stahlindustrie auf Elektrolichtbogenöfen. Dadurch drohen Engpässe bei hochwertigen Eisenerzpellets. Diese will künftig Strategic Resources anbieten. Die Aktie hat zuletzt kräftig verloren und lockt zum Einstieg. Bei Novo Nordisk läuft bereits das Comeback. Nach einem schwierigen Jahr mit Gewinnwarnungen und massivem Kursverfall gibt es endlich wieder positive Nachrichten. Zur Abwechslung wurde die Jahresprognose nicht reduziert, sondern erhöht. Was sagen Analysten?

    Lesen sie den Artikel hier weiter





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von ESG Aktien
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    BASF lässt bei Evonik nicht locker! Novo Nordisk mit Comeback! Strategic Resources als nächstes? 25 % Kursplus und Jahreshoch bei der BASF-Aktie. Die Erhöhung des Kaufpreises für Evonik kann die Kauflaune von Anlegern nicht bremsen. Während die Ludwigshafener bei Evonik nicht locker lassen, trennt sie sich von Konzernteilen. Ein Kandidat für …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     