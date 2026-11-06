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    Goldfantasie, Pharma-Comeback und KI-Boom – Lahontan Gold, Bayer und AMD im Aktien-Check

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    Ein Goldprojekt mit gewaltigem Ertragspotenzial, ein Pharmakonzern mit neuem Rückenwind und ein Chipentwickler auf Rekordkurs: Lahontan Gold, Bayer und AMD liefern derzeit spannende Nachrichten. Besonders groß ist der Hebel beim kanadischen …

    Goldfantasie, Pharma-Comeback und KI-Boom – Lahontan Gold, Bayer und AMD im Aktien-Check
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Ein Goldprojekt mit gewaltigem Ertragspotenzial, ein Pharmakonzern mit neuem Rückenwind und ein Chipentwickler auf Rekordkurs: Lahontan Gold, Bayer und AMD liefern derzeit spannende Nachrichten. Besonders groß ist der Hebel beim kanadischen Goldentwickler, dessen Santa-Fe-Projekt laut Frühstudie enormes Wachstumspotenzial verspricht. Bayer hob jüngst indes die Ergebnisziele an, während AMD vom Ausbau der Rechenzentren profitiert. Wo jetzt die Chancen liegen und wo Anleger genauer hinsehen müssen - drei interessante Aktien im Check.

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