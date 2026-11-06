Goldfantasie, Pharma-Comeback und KI-Boom – Lahontan Gold, Bayer und AMD im Aktien-Check Ein Goldprojekt mit gewaltigem Ertragspotenzial, ein Pharmakonzern mit neuem Rückenwind und ein Chipentwickler auf Rekordkurs: Lahontan Gold, Bayer und AMD liefern derzeit spannende Nachrichten. Besonders groß ist der Hebel beim kanadischen …



