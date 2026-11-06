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    TeamViewer nach dem Schock! Aixtron nicht gut genug? NU E POWER will monetarisieren!

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    Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von NU E Power Corp. Der KI-Boom elektrisiert weiterhin die Börse. Dabei gibt es Gewinner und Verlierer. Energie- und Netzkapazitäten dürften weiterhin entscheidend für die Branche bleiben. Davon will NU E …

    TeamViewer nach dem Schock! Aixtron nicht gut genug? NU E POWER will monetarisieren!
    Foto: esg-aktien.de
    Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von NU E Power Corp. Der KI-Boom elektrisiert weiterhin die Börse. Dabei gibt es Gewinner und Verlierer. Energie- und Netzkapazitäten dürften weiterhin entscheidend für die Branche bleiben. Davon will NU E Power profitieren. Auf einer Investorenkonferenz kündigte der CEO eine stärkere Fokussierung auf die wirtschaftliche Bewertung und Monetarisierung der eigenen Energieprojekte an. Bei TeamViewer sah es zuletzt so aus, als könnte das Softwareunternehmen KI positiv nutzen. Doch in dieser Woche schockte man die Börse mit einer Gewinnwarnung. Analysten sehen erst einmal wenig Wachstumspotenzial. Und was macht Aixtron? Innerhalb weniger Monate hat sich die Aktie halbiert. Dann hatte eine Unternehmensmeldung für positive Impulse gesorgt. Die Dynamik lässt allerdings wieder nach.

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