Trump kündigt baldige Entscheidung zum Iran-Krieg an
- Trump entscheidet bald über mögliche neue Angriffe im Iran
- Ziel bleibt, Irans Bau einer Atombombe zu verhindern
- Centcom bereitet größere Kämpfe vor, wartet auf Weisung
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will über die Frage einer möglichen Wiederaufnahme des Krieges gegen den Iran bald entscheiden. Erklärtes Ziel seines im Februar gemeinsam mit Israel begonnenen Krieges ist es, den Iran am Bau einer Atombombe zu hindern. "Wollen wir noch weiter gehen" mit den Angriffen, damit "so etwas nie wieder passieren wird?", sagte Trump Reportern im Weißen Haus. "Ich würde den Rest des Landes lieber nicht zerstören, wenn möglich, aber vielleicht muss ich es tun", sagte der Präsident und fügte hinzu, das würden diese "bald genug" erfahren.
Der Iran hatte sich zuvor am Tag nach den Zwischenwahlen mit der herben Niederlage für Trumps Republikaner kämpferisch gegeben. "Den Iran anzugreifen bringt keinen Sieg", schrieb Außenamtssprecher Ismail Baghai auf der Plattform X auf Englisch. Der Iran könne nicht durch Drohungen eingeschüchtert werden. Trump sagte derweil nach einem Treffen mit seinen Sicherheitsberatern, die USA kontrollierten in Bezug auf den Iran "alles, was wir kontrollieren wollten. Und nun werden wir eine Entscheidung treffen", sagte er.
Das US-Nachrichtenportal "Axios" zitierte einen US-Beamten, wonach das zuständige US-Regionalkommando Centcom derzeit die Vorbereitungen für eine mögliche Wiederaufnahme größerer Kampfhandlungen im Iran vorantreibe. Allerdings habe es noch keine neuen Anweisungen aus Washington erhalten. Während Trump über seinen nächsten Schritt nachdenkt, waren zuletzt wieder mehrfach Vermittler zu Gesprächen in Teheran. Auch der US-Präsident hatte jüngst von möglichen Verhandlungserfolgen in dem Konflikt gesprochen./ln/DP/zb
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Nach bald 2 Jahren fällt mir ein "wow" schwer. Und was für ein Typ er ist, war auch vorher bekannt.
Wow, Leute Trump rächt sich durch Markt Manipulation und macht sich die Taschen voll. Seine Wähler gehen dem am Arsch vorbei, es wird nicht besser sondern noch schlimmer. Trump erpresst sein Volk in dem er erwartet wie ein Herrscher gehuldigt zu werden. Die Amis haben keinen Verstand, sonst wäre dieser Idiot nie an die Macht gekommen. Was er jetzt sagt ist in 5 Minuten schon wieder erledigt und wird von ihm als Fakenews dargestellt, wenn man den auch noch einen Videobeweis vorlegt ist das KI Fake, so seine Behauptung. Sein Hobby ist Lügen und betrügen, die eigene Familie verdient und die Amerikaner müssen Dreck fressen. Sollte der Ölpreis auch noch auf 200 steigen ist es ihm egal, da ja andere schuld sind. Bei uns ist es das rechte und konservative Lager. Das DT einer Psychopath ist weis man doch schon lange und wen juckts ?
Erst die Schiffe schicken und doch zurückrudern...wäre nicht Trumplike, dennoch ist es im Bereich des Möglichen, dass der 2-Tage-Plan kommen könnte. Damit wäre der Rutsch eingeleitet für die Ölpreise, er bekommt seine zurückgehende Inflation und dann werden die Zinsen gesenkt.