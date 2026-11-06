Ich liebe meinen Job

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Außenminister Marco Rubio ist Rücktrittsgerüchten entgegengetreten. Der "New York Times" sagte er zu entsprechenden Medienberichten: "Ehrlich gesagt weiß ich nicht, woher diese Dinge kommen." Er betonte zudem: "Ich liebe die Arbeit, die ich mache." Zuvor hatte ein Pressevertreter des Außenministeriums in einem X-Post das Gerücht als falsch und erfunden zurückgewiesen.

Medien hatten berichtet, dass Rubio darüber nachdenke, als Außenminister zurückzutreten. In den Berichten wurde darüber spekuliert, dass der 55-Jährige möglicherweise eine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2028 vorbereiten könnte. Rubio sagte der "New York Times", er wolle sich nicht zum Thema 2028 äußern.