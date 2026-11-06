Grüne für verpflichtendes Kita-Jahr vor der Einschulung

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen wollen für alle Kinder in Deutschland ein verpflichtendes Kita-Jahr vor der Einschulung einführen. Das geht aus einem neuen Positionspapier zur frühkindlichen Bildung hervor, das laut einem Bericht der "Welt" von der Bundestagsfraktion verabschiedet wurde und der Zeitung vorliegt. Dieses Jahr müsse beitragsfrei sein, der Bund solle dazu mit den Ländern Gespräche über Umsetzung und Finanzierung aufnehmen.

"Mit einem verbindlichen und beitragsfreien Startklar-Jahr wollen wir jedem Kind vor der Einschulung die Förderung ermöglichen, die es braucht", sagte die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, Anja Reinalter, der Zeitung.