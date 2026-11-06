IG Metall ruft Zehntausende in Bayern zu Warnstreik auf
- Warnstreiks in 105 bayerischen Betrieben geplant
- Über 30 Nürnberger Betriebe streiken ab 11 Uhr
- Beschäftigte fordern mehr Geld und sichere Jobs
MÜNCHEN/NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die IG Metall hat zehntausende Beschäftigte in Bayern zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen sind nach Angaben der Gewerkschaft 105 Betriebe. Allein im Raum Nürnberg sollen die Beschäftigten in mehr als 30 Betrieben ihre Arbeit um 11 Uhr niederlegen.
"Dort werden die gesamten Spät- und Nachtschichten bestreikt und komplett ausfallen", heißt es in einer Mitteilung der IG Metall. Die Spätschicht beim Autobauer BMW in Dingolfing soll zweieinhalb Stunden früher ins Wochenende gehen.
Außerdem sind der Gewerkschaft zufolge einige Kundgebungen geplant, beispielsweise bei Siemens Healthineers in Kemnath, bei Bosch Rexroth in Elchingen, Kögel Trailer in Burtenbach und Kern Liebers in Schwabmünchen.
"Bayernweit setzen sich die Beschäftigten bei unseren Warnstreiks mit Nachdruck für mehr Geld und sichere Arbeitsplätze ein", sagte Bayerns IG-Metall-Bezirksleiter und Verhandlungsführer Horst Ott. "Die Arbeitgeber sollten diese Signale nicht überhören."/bsj/DP/zb
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Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 60,46 auf Lang & Schwarz (05. November 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der BMW Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 58,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von -3,93 %/+35,83 % bedeutet.
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Gerade ein qualifizierter 40jähriger (sicher ein sehr seltenes und nicht repräsentatives Beispiel) würde sich u.U. freuen: Er kann die Abfindung mitnehmen und hat am Jobmarkt noch gute Chancen auf einen neuen Arbeitsplatz - im Gegensatz zu seinem 58jährigen Kollegen.
Ich kenne viele, die solche Angebote angenommen haben. Nicht, weil sie demotiviert im Job waren, sondern weil sie mutig und aufgeschlossen genug waren, ihrem Leben eine andere Richtung zu geben. Menschen, die oft zu den Besten des Unternehmens gehören. Die, die man als Arbeitgeber gern loswerden würde, kleben meist viel stärker an ihrem Job.
Andere Hersteller entlassen Mitarbeiter und sitzen viel viel viel tiefer in der Krise. BMW sorgt dafür, dass es gar nicht soweit kommt und bietet den Kollegen an, mit einer Abfindung das Unternehmen zu verlassen, welche es in der Höhe bisher noch nie gegeben hat.
Die Stimmung innerhalb der Belegschaft ist gut. Alle wissen wie die momentane Lage ist, aber bisher hat BMW uns und den Konzern immer wieder auf Kurs gebracht. Als Familienvater weiß ich das sehr zu schätzen und freue mich auf kommende, stärkere Jahre in der Zukunft.