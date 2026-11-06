Cloudflare: Gewinnziel zum 3. Mal erhöht – Aktie fährt Achterbahn

Der Anbieter von Internetsicherheits- und Infrastrukturdiensten rechnet für 2026 jetzt mit einem bereinigten Gewinn von 1,35 US-Dollar je Aktie. Zuvor hatte Cloudflare 1,25 bis 1,26 US-Dollar angepeilt. Analysten erwarteten im Durchschnitt 1,27 US-Dollar, wie Bloomberg berichtet.

Zum dritten Mal in diesem Jahr hat Cloudflare seine Gewinnprognose angehoben. Die rasche Verbreitung künstlicher Intelligenz treibt die Nachfrage nach Netzwerkdiensten in die Höhe. Das neue Jahresziel liegt über den bisherigen Erwartungen der Wall Street.

Laut Konzernchef Matthew Prince wuchs der Umsatz so schnell wie seit fast vier Jahren nicht mehr. Zugleich habe Cloudflare seine Profitabilität gesteigert.

Ein wichtiger Baustein ist die KI-Plattform Workers AI, mit der Entwickler KI-Modelle ausführen können."AI Gateway" steuert und verwaltet Anfragen an Modelle verschiedener Anbieter. Hinzu kommen Werkzeuge für Anwendungen und KI-Agenten. Deren zunehmende Nutzung könnte den Bedarf an Infrastruktur und Sicherheitsdiensten weiter erhöhen.

Der KI-Umbau betrifft auch die Beschäftigten: Im Mai hatte Cloudflare angekündigt, ein Fünftel seiner Belegschaft abzubauen. Dieser Schritt gehört zum Wechsel zu einem auf KI-Agenten ausgerichteten Betriebsmodell.

An der Börse hatte Cloudflare bis zum Handelsschluss am Donnerstag seit Jahresbeginn um 24 Prozent zugelegt. Der Russell 1000 gewann im selben Zeitraum 7,5 Prozent dazu. Am Donnerstag geriet die Aktie allerdings zusammen mit dem breiten Markt unter Druck. Anleger wogen die möglichen Folgen des Wahlsiegs der Demokraten für den Ausbau von Rechenzentren ab.

Die Aktie schloss den gestrigen Handelstag mehr als 8 Prozent im Minus bei 244,51 US-Dollar. Nachbörslich stieg sie nach den Zahlen um 14,5 Prozent auf 280,14 US-Dollar je Aktie.

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Ferdinand Hammer

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

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