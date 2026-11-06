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    Cloudflare: Gewinnziel zum 3. Mal erhöht – Aktie fährt Achterbahn

    Wachstum wie lange nicht

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    Cloudflare hebt die Gewinnprognose zum 3. Mal an. Das neue Ziel übertrifft die Erwartungen der Wall Street. Nachdem die Aktie noch mit einem Minus von 8 % aus dem Handel gegangen war, legte sie nachbörlich 14,5 % zu

    Wachstum wie lange nicht - Cloudflare: Gewinnziel zum 3. Mal erhöht – Aktie fährt Achterbahn
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Zum dritten Mal in diesem Jahr hat Cloudflare seine Gewinnprognose angehoben. Die rasche Verbreitung künstlicher Intelligenz treibt die Nachfrage nach Netzwerkdiensten in die Höhe. Das neue Jahresziel liegt über den bisherigen Erwartungen der Wall Street.

    Der Anbieter von Internetsicherheits- und Infrastrukturdiensten rechnet für 2026 jetzt mit einem bereinigten Gewinn von 1,35 US-Dollar je Aktie. Zuvor hatte Cloudflare 1,25 bis 1,26 US-Dollar angepeilt. Analysten erwarteten im Durchschnitt 1,27 US-Dollar, wie Bloomberg berichtet.

    Laut Konzernchef Matthew Prince wuchs der Umsatz so schnell wie seit fast vier Jahren nicht mehr. Zugleich habe Cloudflare seine Profitabilität gesteigert.

    Ein wichtiger Baustein ist die KI-Plattform Workers AI, mit der Entwickler KI-Modelle ausführen können."AI Gateway" steuert und verwaltet Anfragen an Modelle verschiedener Anbieter. Hinzu kommen Werkzeuge für Anwendungen und KI-Agenten. Deren zunehmende Nutzung könnte den Bedarf an Infrastruktur und Sicherheitsdiensten weiter erhöhen.

    Der KI-Umbau betrifft auch die Beschäftigten: Im Mai hatte Cloudflare angekündigt, ein Fünftel seiner Belegschaft abzubauen. Dieser Schritt gehört zum Wechsel zu einem auf KI-Agenten ausgerichteten Betriebsmodell.

    An der Börse hatte Cloudflare bis zum Handelsschluss am Donnerstag seit Jahresbeginn um 24 Prozent zugelegt. Der Russell 1000 gewann im selben Zeitraum 7,5 Prozent dazu. Am Donnerstag geriet die Aktie allerdings zusammen mit dem breiten Markt unter Druck. Anleger wogen die möglichen Folgen des Wahlsiegs der Demokraten für den Ausbau von Rechenzentren ab.

    Die Aktie schloss den gestrigen Handelstag mehr als 8 Prozent im Minus bei 244,51 US-Dollar. Nachbörslich stieg sie nach den Zahlen um 14,5 Prozent auf 280,14 US-Dollar je Aktie. 

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

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    Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge.
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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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