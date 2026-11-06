Aktienrückkauf abgeschlossen: Was Anleger jetzt wissen sollten
Schindler zieht einen Schlussstrich unter sein Aktienrückkaufprogramm: Für rund 653 Millionen Franken hat der Konzern eigene Aktien und Partizipationsscheine erworben.
- Schindler Holding AG hat ihr Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen.
- Das Programm lief vom 6. November 2024 bis zum 5. November 2026.
- Zurückgekauft wurden 703’995 Namenaktien und 1’739’751 Partizipationsscheine.
- Der Gesamtwert der Rückkäufe betrug rund 653 Millionen Schweizer Franken.
- Die Wertschriften wurden über separate Handelslinien an der SIX Swiss Exchange erworben.
- Noch nicht vernichtete Titel sollen voraussichtlich an der ordentlichen Generalversammlung 2027 zur Vernichtung beantragt werden.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Schindler Holding ist am 10.02.2027.
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