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    Aktienrückkauf abgeschlossen: Was Anleger jetzt wissen sollten

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    Schindler zieht einen Schlussstrich unter sein Aktienrückkaufprogramm: Für rund 653 Millionen Franken hat der Konzern eigene Aktien und Partizipationsscheine erworben.

    Aktienrückkauf abgeschlossen: Was Anleger jetzt wissen sollten
    • Schindler Holding AG hat ihr Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen.
    • Das Programm lief vom 6. November 2024 bis zum 5. November 2026.
    • Zurückgekauft wurden 703’995 Namenaktien und 1’739’751 Partizipationsscheine.
    • Der Gesamtwert der Rückkäufe betrug rund 653 Millionen Schweizer Franken.
    • Die Wertschriften wurden über separate Handelslinien an der SIX Swiss Exchange erworben.
    • Noch nicht vernichtete Titel sollen voraussichtlich an der ordentlichen Generalversammlung 2027 zur Vernichtung beantragt werden.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Schindler Holding ist am 10.02.2027.


    Schindler Holding

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    ISIN:CH0024638212WKN:A0JJWH
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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