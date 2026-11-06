Krones Delivers Steady Growth and Higher Profits in a Tough Market
Krones boosted orders and profitability in the first nine months of 2026, yet cut its revenue outlook and scaled back key 2028 targets.
Foto: Armin Weigel - dpa
- Order intake rose 2.9% year on year to €4.22 billion in the first nine months of 2026; the order backlog reached €4.31 billion.
- Revenue was broadly stable at €4.10 billion, but increased 0.8% after adjusting for currency effects.
- EBITDA increased 5.2% to €453.1 million, and the reported EBITDA margin improved to 11.1% (10.8% excluding the benefit from US tariff refunds).
- Free cash flow excluding M&A was −€5.0 million for the first nine months, though it recovered to +€25.8 million in the third quarter; ROCE was 17.6%.
- Krones lowered its 2026 currency-adjusted revenue growth outlook to 1%–2% from 3%–5%, while maintaining its EBITDA margin target of 10.7%–11.1% and ROCE target of 19%–20%.
- The 2028 revenue target was reduced to €6.0–€6.2 billion, and the EBITDA margin target to 11%–12%; the ROCE target remains above 20%.
The next important date, Conference Call on Q3 2026 Results, at KRONES is on 06.11.2026.
At this time, the index MDAX was at 30.743,64PKT (-1,77 %).
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