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    Krones Delivers Steady Growth and Higher Profits in a Tough Market

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    Krones boosted orders and profitability in the first nine months of 2026, yet cut its revenue outlook and scaled back key 2028 targets.

    Krones Delivers Steady Growth and Higher Profits in a Tough Market
    Foto: Armin Weigel - dpa
    • Order intake rose 2.9% year on year to €4.22 billion in the first nine months of 2026; the order backlog reached €4.31 billion.
    • Revenue was broadly stable at €4.10 billion, but increased 0.8% after adjusting for currency effects.
    • EBITDA increased 5.2% to €453.1 million, and the reported EBITDA margin improved to 11.1% (10.8% excluding the benefit from US tariff refunds).
    • Free cash flow excluding M&A was −€5.0 million for the first nine months, though it recovered to +€25.8 million in the third quarter; ROCE was 17.6%.
    • Krones lowered its 2026 currency-adjusted revenue growth outlook to 1%–2% from 3%–5%, while maintaining its EBITDA margin target of 10.7%–11.1% and ROCE target of 19%–20%.
    • The 2028 revenue target was reduced to €6.0–€6.2 billion, and the EBITDA margin target to 11%–12%; the ROCE target remains above 20%.

    The next important date, Conference Call on Q3 2026 Results, at KRONES is on 06.11.2026.

    At this time, the index MDAX was at 30.743,64PKT (-1,77 %).


    KRONES

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    -0,53 %
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    +14,46 %
    +21,48 %
    +28,00 %
    +1.216,16 %
    ISIN:DE0006335003WKN:633500
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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