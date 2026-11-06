Krones wächst trotz schwierigem Markt – Ertragskraft legt zu

Der Auftragseingang stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 2,9 % auf 4.223,6 Mio. €; der Auftragsbestand wuchs um 3,0 % auf 4.314,3 Mio. €.

Der Umsatz blieb mit 4.099,7 Mio. € nahezu stabil. Währungsbereinigt ergab sich ein Wachstum von 0,8 %.

Das EBITDA erhöhte sich um 5,2 % auf 453,1 Mio. €; die berichtete EBITDA-Marge verbesserte sich von 10,5 % auf 11,1 %. Ohne den positiven Effekt aus US-Zollrückerstattungen lag sie bei 10,8 %.

Der Free Cashflow ohne M&A betrug nach neun Monaten minus 5,0 Mio. € (Vorjahr: plus 80,2 Mio. €), verbesserte sich aber im dritten Quartal auf plus 25,8 Mio. €. Der ROCE lag bei 17,6 %.

Die Nettoliquidität stieg zum Ende September auf 410,2 Mio. €, die Eigenkapitalquote auf 44,8 %.

Krones senkte die Umsatzwachstumsprognose für 2026 auf 1–2 % (zuvor 3–5 %), bestätigte aber die Ziele für EBITDA-Marge (10,7–11,1 %) und ROCE (19–20 %). Für 2028 gelten nun Umsatzziele von 6,0–6,2 Mrd. € und eine EBITDA-Marge von 11–12 %.

Der nächste wichtige Termin, Conference Call zu den Q3-Zahlen2026, bei KRONES ist am 06.11.2026.

Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.743,64PKT (-1,77 %).





