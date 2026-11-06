Daimler Truck schneidet mit Erholung in USA etwas besser ab als gedacht

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 26.113 auf Lang & Schwarz (06. November 2026, 07:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Daimler Truck Holding Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -5,85 %/+52,08 % bedeutet.