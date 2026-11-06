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    Daimler Truck schneidet mit Erholung in USA etwas besser ab als gedacht

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    Für Sie zusammengefasst
    • Daimler Truck profitiert von US-Markterholung
    • Umsatz wächst um ein Fünftel auf 11,6 Milliarden
    • Marge steigt auf 9,1 Prozent, Aufträge plus zehn Prozent
    Daimler Truck schneidet mit Erholung in USA etwas besser ab als gedacht
    Foto: Bernd Weißbrod - dpa

    LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat im dritten Quartal von der Erholung auf dem im Vorjahr sehr schwachen US-Markt profitiert. Der Umsatz des Industriegeschäfts - also ohne die Finanzdienstleistungen gerechnet - kletterte um ein Fünftel auf 11,6 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Freitag in Leinfelden-Echterdingen mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern stieg um fast drei Viertel auf 1,12 Milliarden Euro. Im Industriegeschäft zog die bereinigte operative Gewinnmarge um fast drei Prozentpunkte auf 9,1 Prozent an und fiel damit besser aus als von Analysten erwartet. Der Gewinn je Aktie wuchs ebenfalls stark um über drei Viertel auf 0,91 Euro. Der Auftragseingang legte um 10 Prozent auf 71.168 Fahrzeuge zu. Chefin Karin Radström bestätigte den Jahresausblick./men/stk

    Daimler Truck Holding

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    ISIN:DE000DTR0CK8WKN:DTR0CK
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie

    Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 26.113 auf Lang & Schwarz (06. November 2026, 07:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Daimler Truck Holding Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -5,85 %/+52,08 % bedeutet.





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