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    Verluste erwartet

    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

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    Für Sie zusammengefasst
    • Dax dürfte nach US-Börsenrutsch tiefer starten
    • US-Techwerte stürzen wegen KI-Regeln stark ab
    • Asiens Börsen fallen, Nikkei verliert 5,7 Prozent
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Verluste erwartet
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
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    DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Der massive Kursrutsch in den USA prägt am Freitag das Geschehen im rekordhohen Dax . Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor der Eröffnung des Xetra-Handels 0,8 Prozent tiefer auf 26.105 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax mit 26.692 Punkten einen Rekordstand erreicht, bevor die Schwäche an den US-Börsen einsetzte. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 verzeichnete den stärksten Tagesverlust seit dem Corona-Crash im März 2020. "An der Wall Street ist genau das eingetreten, was Anleger seit Monaten befürchten: dass sich das Klumpenrisiko aus wenigen Tech-Schwergewichten rächt und die großen Indizes mit in die Tiefe reißt, wenn sie einmal stärker fallen sollten", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank.

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    USA: - SEHR SCHWACH - Die Furcht vor einer stärkeren Regulierung auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz (KI) hat am Donnerstag am US-Aktienmarkt zu einem Ausverkauf bei Technologiewerten geführt. Zwei Tage nach den Wahlerfolgen der Demokraten bei den Zwischenwahlen brachen insbesondere die Papiere aus dem Umfeld der Chipbranche ein, die bis zuletzt als größte Profiteure des KI-Hypes gegolten hatten. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 verzeichnete den stärksten Tagesverlust seit dem Corona-Crash 2020. Aber auch Standardwerte standen stark unter Druck. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 3,44 Prozent. Anleger schichteten Gelder in den als sicherer empfundenen Hafen der Staatsanleihen um.

    ASIEN: - ZUM TEIL HOHE VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag kräftig nachgegeben. Die Schwäche an den US-Börsen schlug auch in Asien durch. "An der Wall Street ist genau das eingetreten, was Anleger seit Monaten befürchten: dass sich das Klumpenrisiko aus wenigen Tech-Schwergewichten rächt und die großen Indizes mit in die Tiefe reißt, wenn sie einmal stärker fallen sollten", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. In Japan sackte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 5,7 Prozent ab. Auch der Markt in Südkorea stand stark unter Druck. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten vom Festland büßte 1,3 Prozent ein und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gab um 1,1 Prozent nach.

    ^
    DAX 26.325,01 -0,43%
    XDAX 26.173,31 -1,79%
    EuroSTOXX 50 6.231,54 -0,55%
    Stoxx50 5.419,00 -0,66%

    DJIA 51.523,06 -3,44%
    S&P 500 7.353,73 -4,36%
    NASDAQ 100 26.629,81 -6,36%°

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 123,29 0,06%°

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1198 -0,19%
    USD/Yen 157,80 -0,01%
    Euro/Yen 176,71 -0,19%°

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 75.426 -0,72%
    (USD, Bitstamp)°

    ROHÖL:

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    Brent 99,94 1,65 USD WTI 91,76 1,24 USD°

    /jha/





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