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    JPMorgan senkt Munich Re auf 'Neutral' - Ziel bleibt 590 Euro

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan stuft Munich Re nach Rally auf Neutral ab
    • Stärkste Renditephase der Rückversicherer wohl vorbei
    • 2027 drohen Preisdruck und sinkende Attraktivität
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan senkt Munich Re auf 'Neutral' - Ziel bleibt 590 Euro
    Foto: Christian Ader - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien der Munich Re nach der jüngsten Rally bei unverändertem Kursziel von 590 Euro von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Die Rückversicherer hätten mit Blick auf die Eigenkapitalrenditen die stärkste Phase der vergangenen dreißig Jahre erlebt, schrieb Kamran Hossain am Donnerstag. Der weitere Weg werde schwieriger. Er rechnet in der Erneuerungsrunde 2027 mit weiterem Preisdruck. Nach ihrem starken Lauf erscheine die Gesamtrendite der Rückversicherer zudem nicht mehr sonderlich attraktiv im Vergleich zu den Erstversicherern. Die Bewertung der Munich Re hält er aktuell für angemessen./ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 20:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 00:15 / GMT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie

    Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,05 % und einem Kurs von 579,1 auf Lang & Schwarz (06. November 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 24,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 564,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 530,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 594,00EUR was eine Bandbreite von -9,06 %/+1,92 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 590 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 590,00, was eine Steigerung von +1,44% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Münchener Rück - 843002 - DE0008430026

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Kurse über 600 Euro und mittelfristig 650 Euro plus. Diskutiert werden Teilgewinnmitnahmen versus langfristiges Halten sowie eine mögliche Jahresendrallye. Technisch stehen der langfristige Aufwärtstrend und offene Kurslücken bei 519–520,80 und 533,40–537,80 Euro im Fokus. Als Kurstreiber gelten Dividenden, Aktienrückkäufe und die Umschichtung in höher verzinste Anleihen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Münchener Rück eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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