JPMorgan senkt Munich Re auf 'Neutral' - Ziel bleibt 590 Euro
ANALYSE-FLASH
- JPMorgan stuft Munich Re nach Rally auf Neutral ab
- Stärkste Renditephase der Rückversicherer wohl vorbei
- 2027 drohen Preisdruck und sinkende Attraktivität
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien der Munich Re nach der jüngsten Rally bei unverändertem Kursziel von 590 Euro von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Die Rückversicherer hätten mit Blick auf die Eigenkapitalrenditen die stärkste Phase der vergangenen dreißig Jahre erlebt, schrieb Kamran Hossain am Donnerstag. Der weitere Weg werde schwieriger. Er rechnet in der Erneuerungsrunde 2027 mit weiterem Preisdruck. Nach ihrem starken Lauf erscheine die Gesamtrendite der Rückversicherer zudem nicht mehr sonderlich attraktiv im Vergleich zu den Erstversicherern. Die Bewertung der Munich Re hält er aktuell für angemessen./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 20:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 00:15 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,05 % und einem Kurs von 579,1 auf Lang & Schwarz (06. November 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 24,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 564,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 530,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 594,00EUR was eine Bandbreite von -9,06 %/+1,92 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 590 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Münchener Rück - 843002 - DE0008430026
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Münchener Rück. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Münchener Rück eingestellt.
52-Wochen-Hoch bei 572 Euro, hier müssen wir durch.
der 24.10 ist kein freitag.schnapp dir kleingeld,rein in die parkuhr.dein substanzloses geschwaller mag nett formuliert sein.hast du niemanden sonst den du damit überschütten kannst?überheblicher schnacker.
Die Aktie bleibt ambivalent entlang Prämiendruck/ Normalisierung der Schadenquote.