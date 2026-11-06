JPMorgan senkt Munich Re auf 'Neutral' - Ziel bleibt 590 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,05 % und einem Kurs von 579,1 auf Lang & Schwarz (06. November 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 24,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 564,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 530,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 594,00EUR was eine Bandbreite von -9,06 %/+1,92 % bedeutet.