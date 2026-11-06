JPMorgan senkt Hannover Rück auf 'Underweight' - Ziel 270 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hannover Rueck Aktie

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,07 % und einem Kurs von 294 auf Lang & Schwarz (06. November 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hannover Rueck Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Hannover Rueck zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 12,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 281,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 246,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 330,00EUR was eine Bandbreite von -17,86 %/+10,18 % bedeutet.