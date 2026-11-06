JPMorgan senkt Hannover Rück auf 'Underweight' - Ziel 270 Euro
ANALYSE-FLASH
- JPMorgan stuft Hannover Rück auf Underweight herab
- Für 2027 erwartet JPMorgan weiteren Preisdruck
- Bewertung gilt nach der Rally als überzogen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Hannover Rück nach der jüngsten Rally bei unverändertem Kursziel von 270 Euro von "Neutral" auf "Underweight" . Die Rückversicherer hätten mit Blick auf die Eigenkapitalrenditen die stärkste Phase der vergangenen dreißig Jahre erlebt, schrieb Kamran Hossain am Donnerstag. Der weitere Weg werde schwieriger. Er rechnet in der Erneuerungsrunde 2027 mit weiterem Preisdruck. Nach ihrem starken Lauf erscheine die Gesamtrendite der Rückversicherer zudem nicht mehr sonderlich attraktiv im Vergleich zu den Erstversicherern. Die Bewertung der Hannover Rück hält Hossain für überzogen./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 20:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 00:15 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hannover Rueck Aktie
Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,07 % und einem Kurs von 294 auf Lang & Schwarz (06. November 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hannover Rueck Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Hannover Rueck zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 12,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 281,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 246,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 330,00EUR was eine Bandbreite von -17,86 %/+10,18 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 270 Euro
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Äußerst solide: Kandidat für mein Depot # 1
Hannover Rück sucht man auch vergebens in den diversen Aktien Podcasts. Das ist das schönen an solchen Perlen. Passt nicht in die KI Hype-Welt. Eben keine Traderaktie. 5,36% Div-rendite, mehr gab's noch nicht.