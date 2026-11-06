IREN verliert 17 Prozent – Microsoft bremst den KI-Umbau aus

Wachstumstreiber war das KI-Cloud-Geschäft, dessen Erlöse um 182 Prozent von 71 Millionen auf 200 Millionen US-Dollar sprangen. Damit erwirtschaftet IREN inzwischen rund 88 Prozent seines Umsatzes mit KI-Dienstleistungen und der Vermietung von Rechenkapazitäten.

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 steigerte IREN seinen Umsatz gegenüber dem Vorquartal um 66 Prozent auf 228 Millionen US-Dollar. Analysten hatten laut LSEG lediglich 221,28 Millionen US-Dollar erwartet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des rasanten Wachstums bleibt das Unternehmen tief in den roten Zahlen. Der Nettoverlust verringerte sich von 684 Millionen auf 263 Millionen US-Dollar. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich von 19 Millionen auf 66 Millionen US-Dollar.

Die Aktie von IREN schloss zuletzt 16,95 Prozent im Minus bei 18,03 US-Dollar.

Bitcoin-Mining bricht um 88 Prozent ein

Die Einnahmen aus dem Bitcoin-Mining brachen gegenüber dem Vorquartal um 58 Prozent auf nur noch 28 Millionen US-Dollar ein. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht das sogar einem Rückgang von 88 Prozent.

Die Bitcoin-Produktion sank innerhalb eines Jahres von 2.039 auf lediglich 402 BTC.

IREN baut seine Mining-Anlagen schrittweise zurück, um die freiwerdenden Strom- und Rechenzentrumskapazitäten für das lukrativere KI-Geschäft zu nutzen. Bis zum 31. Dezember 2026 soll die Umstellung weitgehend abgeschlossen sein.

Microsoft verzögert Milliardenstrategie

Das Wachstum von IREN ist eng mit Microsoft verknüpft. Im August nahm der erste Abschnitt des Horizon-Rechenzentrums für den Technologiekonzern den Betrieb auf.

Doch Microsoft sorgt nun für Verzögerungen. Auf Wunsch des Softwaregiganten müssen Anpassungen an der Netzwerkinfrastruktur vorgenommen werden. Hinzu kommen zeitliche Probleme bei Zulieferern.

IREN verschiebt deshalb sein Ziel, eine annualisierte Umsatzrate von mehr als vier Milliarden US-Dollar zu erreichen, von Ende Dezember 2026 auf Januar 2027.

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15 Milliarden US-Dollar für den KI-Boom

Noch größer als die operativen Herausforderungen ist der Kapitalbedarf. IREN plant für den verbleibenden Teil seines Geschäftsjahres 2027 Investitionen von 15 Milliarden US-Dollar in Rechenzentren und KI-Hardware.

Davon sollen neun Milliarden US-Dollar durch vorhandene Mittel, zugesagte Finanzierungen und Kundenvorauszahlungen abgedeckt werden. Für die verbleibenden sechs Milliarden setzt das Management auf zusätzliche Finanzierungen, deren Verfügbarkeit auch von den Marktbedingungen abhängt.

Immerhin wächst das Auftragsbuch kräftig. Der vertraglich abgesicherte künftige Umsatzbestand stieg um 22 Prozent auf 20,3 Milliarden US-Dollar. Zu den Kunden zählen neben Microsoft auch Nvidia und 13 weitere Unternehmen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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Pascal Grunow

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Pascal Grunow begann seine berufliche Laufbahn als Werkstudent bei unserer Partnerseite Börsennews, wo er drei Jahre hinweg im Content- und Community-Management tätig war und wertvolle Erfahrungen in der Redaktion sammelte. Mit einem Blick auf die neuesten Trends und Marktbewegungen gestaltet er unter anderem die Krypto-Berichterstattung mit und sorgt für einen fundierten Einblick in die Welt der digitalen Währungen. Wenn er nicht gerade die nächsten Trading-Strategien analysiert, verbringt er seine Freizeit beim Bouldern oder mit seinem Hund. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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