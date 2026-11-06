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    Notbremse in Seoul, Beben an der Nasdaq: Ist das erst der Anfang?

    Miesester Tech-Tag seit Corona

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    Die Wall Street erlebt den heftigsten Tech-Tag seit Jahren, in Asien greift die Börse zur Notbremse. Doch ein Index hält erstaunlich gut dagegen. Und heute Nachmittag wartet die Zahl, die alles drehen kann.

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    Miesester Tech-Tag seit Corona - Notbremse in Seoul, Beben an der Nasdaq: Ist das erst der Anfang?
    Foto: Eduardo Munoz Alvarez/AP/dpa - dpa-Bildfunk

    Der Ausverkauf bei Technologieaktien erreicht Frankfurt. Der Broker IG taxiert den DAX vor dem Xetra-Start 0,8 Prozent tiefer auf 26.105 Punkte. Am Donnerstag hatte der Leitindex noch ein Rekordhoch bei knapp 26.693 Punkten markiert. Dann zog ihn die Wall Street nach unten, er schloss 0,4 Prozent im Minus bei 26.325 Zählern. Auslöser ist die Angst, dass die Demokraten nach ihrem Wahlsieg den Bau von Rechenzentren ausbremsen.

    Wall Street: Schwärzester Tag seit dem Zollschock

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    Der Nasdaq Composite brach um 5,5 Prozent auf 24.315 Punkte ein. So stark fiel er zuletzt beim Zoll-Ausverkauf im April 2025. Der S&P 500 verlor 4,4 Prozent, der Dow Jones 3,4 Prozent. Der Nasdaq 100 gab sogar 6,4 Prozent nach und büßte 2,5 Billionen US-Dollar an Börsenwert ein.

    "Es ist noch keine blanke Panik. Aber die Angst ist groß", sagt Thomas Altmann von QC Partners. Für den Nasdaq 100 sei es der schwächste Tag seit dem Corona-Crash im März 2020 gewesen. Der Nasdaq Composite liegt nun fast zwölf Prozent unter seinem Rekord vom 6. Oktober und steckt in einer Korrektur.

    Chipwerte bluten

    Am härtesten traf es die Profiteure des Booms um künstliche Intelligenz. Der Halbleiterindex der Börse Philadelphia stürzte um zwölf Prozent ab. Nvidia verlor neun Prozent, AMD sogar 17 Prozent. Bei den Mietrechenzentren rutschte CoreWeave um zehn Prozent ab, Nebius um 15 Prozent. Die Kosten, um sich gegen einen Zahlungsausfall von CoreWeave abzusichern, kletterten laut S&P Global auf ein Rekordhoch. Analysten der UBS sehen rund 30 Prozent des für 2028 geplanten Ausbaus von Rechenzentren in den USA in Gefahr.

    "Der Markt bewegt sich weg vom Versprechen der künstlichen Intelligenz hin zu ihrem Preis", sagt Ted Parkhill von Incline Investment Management.

    Notbremse in Seoul

    In Asien setzte sich die Talfahrt fort. Der südkoreanische Kospi fiel zeitweise um 8,8 Prozent. Die Börse setzte den Handel für 20 Minuten aus. Am Morgen lag der Index noch fünf Prozent im Minus. Der japanische Nikkei verlor 5,3 Prozent. SK Hynix brach um 13 Prozent ein, Samsung um zehn Prozent und der Chipfertiger TSMC um 8,5 Prozent.

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    DAX: Wenig Technologie als Schutzschild

    Der deutsche Leitindex schlägt sich vergleichsweise gut. "Der DAX profitiert hier von seinem niedrigen Tech-Gewicht", sagt Altmann. Das mache ihn für viele zu einer interessanten Alternative. Daimler Truck liefert Rückenwind. Der Lastwagenbauer steigerte die bereinigte Marge im Industriegeschäft im dritten Quartal auf 9,1 Prozent und übertraf damit leicht die Erwartungen. Die Jahresziele bestätigte der Konzern. Um 8 Uhr gibt es die deutschen Zahlen zur Industrieproduktion im September.

    Anleihen: Die Flucht in den sicheren Hafen

    Anleger suchen Schutz bei Staatsanleihen. Die Rendite zehnjähriger US-Papiere fiel auf 4,84 Prozent und liegt damit nahe dem tiefsten Stand seit dem 9. September. "Anleihen verhalten sich wieder zunehmend wie Anleihen", sagt Masahiko Loo von State Street Investment Management. Er sieht eher eine Neubewertung des politischen Risikos als ein Ende des Zyklus um künstliche Intelligenz.

    Öl: Kurze Atempause nach dem Absturz

    Der Ölpreis erholt sich nach einer heftigen Woche. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet knapp 100 US-Dollar, 1,6 Prozent mehr als am Vortag. Seit Montag steht dennoch ein Minus von rund zwölf Prozent. Die Hoffnung, dass die Demokraten den Iran-Krieg beenden, drückte die Preise. Neue Angriffe auf Tanker im Golf lassen sie wieder steigen.

    "Der Iran behält die Kontrolle über die Straße von Hormus und wird sie wahrscheinlich nicht aufgeben", sagt Daniel Hynes von der ANZ.

    Gold: Verkauft, um Löcher zu stopfen

    Gold verliert 1,1 Prozent auf 4.044 US-Dollar je Feinunze. Händler verkaufen das Edelmetall, um Verluste an anderer Stelle auszugleichen. Das verdränge die übliche Rolle von Gold als sicherer Hafen, sagt Tim Waterer von KCM Trade. Goldman Sachs senkte die Prognose für das Jahresende von 4.650 auf 4.150 US-Dollar.

    Arbeitsmarkt: Die Zahl des Tages

    Um 14.30 Uhr steht der US-Arbeitsmarktbericht für Oktober an. Altmann zufolge rechnen Anleger mit 70.000 neuen Stellen und einer unveränderten Arbeitslosenquote von 4,2 Prozent. Dann stünde einer Zinserhöhung im Dezember vom Arbeitsmarkt her nichts im Weg. Händler sehen laut CME FedWatch eine Wahrscheinlichkeit von 68 Prozent. 

    Fazit

    Die Börse rechnet die Kosten des Booms um künstliche Intelligenz neu durch. Chipwerte und Mietrechenzentren mit hohen Schulden bleiben die Wackelkandidaten. Der DAX profitiert von seinem Gewicht bei Industrie, Banken und Versicherern.

    Die größten Bedenken sind Verzögerungen beim Bau von Rechenzentren, steigende Zinsen und der Ölpreis. Wer investiert ist, sollte nicht in Panik verkaufen, aber Gewinne bei hoch bewerteten Technologieaktien absichern. Die Nvidia-Zahlen am 17. November werden zeigen, ob der Ausverkauf übertrieben war.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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