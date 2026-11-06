"KI-Blutbad" an der Börse vernichtet $ 3 Billionen
KI-Crash
Nvidia im Bärenmarkt, drei Billionen US-Dollar Börsenwert im S&P 500 ausgelöscht und ein Handelsstopp in Südkorea: Der KI-Ausverkauf erschüttert die Märkte. Was hinter der Verkaufswelle steckt.
Laut Reuters verloren die Aktienunternehmen im S&P 500 am Donnerstag drei Billionen US-Dollar an Börsenwert. So viel wie noch nie an einem Handelstag.
Am Freitag setzte sich der Ausverkauf in Asien fort. Im Zentrum steht die Angst vor einer KI-Regulierung durch den Wahlsieg der Demokraten bei den Midterms sowie Zweifel am KI-Boom.
Der technologielastige Nasdaq 100 schloss am Donnerstag mit einem Minus von 6,36 Prozent. Der Nasdaq Composite verlor 5,5 Prozent. Der US-Halbleiterindex verlor sogar 12,2 Prozent.
Besonders hart traf es Nvidia: Die Aktie verlor am Donnerstag 9,3 Prozent. Nach Angaben von MarketWatch büßte der Chipkonzern damit 447 Milliarden US-Dollar Börsenwert ein. Zum Handelsschluss lag die Aktie 24,1 Prozent unter ihrem Rekord vom 6. Oktober und damit im Bärenmarkt.
Hinter der Verkaufswelle stehen politische Sorgen und Zweifel am KI-Boom. Anleger befürchten, dass nach dem Wahlsieg der Demokraten strengere Vorgaben den Bau von Rechenzentren in den USA bremsen könnten. Zugleich wächst die Unsicherheit, ob sich die enormen Investitionen in die KI-Infrastruktur auszahlen.
In Südkorea fiel der Kospi am Freitag kurz nach Handelsbeginn um mehr als neun Prozent. Die Börse unterbrach den Handel für 20 Minuten. Samsung Electronics und SK Hynix verloren im frühen Handel 9,98 beziehungsweise 11,71 Prozent. Nach der Unterbrechung erholte sich der Kospi zunächst wieder über 5.000 Punkte.
Im weiteren asiatischen Handel gab es erste Stabilisierungsversuche. Nasdaq-Futures lagen zwischenzeitlich 1,4 Prozent im Plus.
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion
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