"KI-Blutbad" an der Börse vernichtet $ 3 Billionen

Am Freitag setzte sich der Ausverkauf in Asien fort. Im Zentrum steht die Angst vor einer KI-Regulierung durch den Wahlsieg der Demokraten bei den Midterms sowie Zweifel am KI-Boom.

Laut Reuters verloren die Aktienunternehmen im S&P 500 am Donnerstag drei Billionen US-Dollar an Börsenwert. So viel wie noch nie an einem Handelstag.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der technologielastige Nasdaq 100 schloss am Donnerstag mit einem Minus von 6,36 Prozent. Der Nasdaq Composite verlor 5,5 Prozent. Der US-Halbleiterindex verlor sogar 12,2 Prozent.

Besonders hart traf es Nvidia: Die Aktie verlor am Donnerstag 9,3 Prozent. Nach Angaben von MarketWatch büßte der Chipkonzern damit 447 Milliarden US-Dollar Börsenwert ein. Zum Handelsschluss lag die Aktie 24,1 Prozent unter ihrem Rekord vom 6. Oktober und damit im Bärenmarkt.

Hinter der Verkaufswelle stehen politische Sorgen und Zweifel am KI-Boom. Anleger befürchten, dass nach dem Wahlsieg der Demokraten strengere Vorgaben den Bau von Rechenzentren in den USA bremsen könnten. Zugleich wächst die Unsicherheit, ob sich die enormen Investitionen in die KI-Infrastruktur auszahlen.

In Südkorea fiel der Kospi am Freitag kurz nach Handelsbeginn um mehr als neun Prozent. Die Börse unterbrach den Handel für 20 Minuten. Samsung Electronics und SK Hynix verloren im frühen Handel 9,98 beziehungsweise 11,71 Prozent. Nach der Unterbrechung erholte sich der Kospi zunächst wieder über 5.000 Punkte.

Im weiteren asiatischen Handel gab es erste Stabilisierungsversuche. Nasdaq-Futures lagen zwischenzeitlich 1,4 Prozent im Plus.

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Ferdinand Hammer

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

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