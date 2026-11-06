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    Applied Materials stark abgerutscht - lohnt ein Blick im November 2026?

    Im Fokus

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    Applied Materials kam massiv unter Druck. Der November könnte zeigen, ob Käufer zurückkehren.

    Im Fokus - Applied Materials stark abgerutscht - lohnt ein Blick im November 2026?
    Foto: Robert Michael - picture alliance/dpa

    Der Abverkauf im Oktober 2026, von -25,47 %, zeigt, wie sensibel Applied Materials auf externe Faktoren reagierte. Nun richtet sich der Blick auf den November 2026.

    Relevante Markt- und Unternehmensfaktoren

    Applied Materials zählt zu den Schwergewichten am Markt und verfügt über eine enorme Marktkapitalisierung. Die Größe sorgt für Stabilität, begrenzt aber oft das kurzfristige Wachstumstempo.
    Die hohe Marktbewertung unterstreicht die dominante Stellung von Applied Materials innerhalb der Branche. Anleger setzen hier vor allem auf Verlässlichkeit.
    Als globaler Player profitiert Applied Materials von Skaleneffekten und stabilen Cashflows.

    Applied Materials ist in der Branche Halbleiter tätig, die als klar zyklisch gilt. Die Geschäftsentwicklung reagiert sensibel auf wirtschaftliche Trends und Marktstimmung. In Wachstumsphasen entstehen oft überdurchschnittliche Chancen, während Abschwünge stärker durchschlagen. Das Umfeld ist geprägt von Dynamik, aber auch erhöhter Volatilität. Anleger müssen hier mit stärkeren Schwankungen rechnen.

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    Applied Materials weist aktuell ein KGV von 20,20 auf und ist damit bereits etwas anspruchsvoller bewertet. Der Markt preist hier spürbare Erwartungen an die weitere Entwicklung ein. Für zusätzliches Kurspotenzial dürften entsprechend neue operative Impulse nötig sein. Die Bewertung lässt erkennen, dass Anleger dem Unternehmen weiteres Wachstum zutrauen. Das aktuelle Niveau setzt eine weiterhin stabile Geschäftsentwicklung voraus.

    Die Dividendenrendite von Applied Materials liegt aktuell bei +0,54 % und spielt damit nur eine untergeordnete Rolle. Die Investmentstory wird hier eher von operativer Entwicklung und Kursfantasie geprägt als von laufenden Ausschüttungen. Für einkommensorientierte Anleger steht die Aktie damit weniger im Fokus. Die Ausschüttung ergänzt das Profil nur am Rand. Im Vordergrund stehen klar Wachstum und Geschäftsentwicklung.

    Applied Materials

    +4,73 %
    -16,53 %
    -38,21 %
    -34,74 %
    +43,37 %
    +129,85 %
    +126,45 %
    +1.070,49 %
    +7.940,19 %
    ISIN:US0382221051WKN:865177
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    Applied Materials Aktie im November 2026 ein Kauf?

    Applied Materials ist führender Ausrüster der Halbleiter- und Displayindustrie. Kernprodukte sind Anlagen für Waferfertigung, Beschichtung, Lithografie-nahe Prozesse sowie Services und Software zur Prozessoptimierung. Starke Marktstellung dank Technologiebreite und Skaleneffekten. Wichtige Wettbewerber: ASML, Lam Research, KLA, Tokyo Electron. USP: breites Prozess-Portfolio, enge Kundenintegration, hohe F&E-Power.

    Die Aktie von Applied Materials erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 30,59 %. Über 5 Jahre lag sie bei 16,82 %, über 10 Jahre bei 27,12 %.

    Ob die Applied Materials Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 335,21$, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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