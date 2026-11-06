Almonty Industries, IREN & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto: Ardan Fuessmann - stock.adobe.com
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
|🥇
|Marvell Technology
|💬
|📰
|🥈
|SanDisk Corporation
|💬
|📰
|🥉
|Nebius Group Registered (A)
|💬
|📰
|Endeavour Silver
|💬
|📰
|Münchener Rück
|💬
|📰
|Deep Sea Minerals
|💬
|📰
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
Anzeige
Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|🥇
|Almonty Industries
|147
|💬
|📰
|🥈
|Rheinmetall
|87
|💬
|📰
|🥉
|Siemens Energy
|43
|💬
|📰
|Novo Nordisk
|37
|💬
|📰
|Lanxess
|32
|💬
|📰
|Viromed Medical
|31
|💬
|📰
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|IREN
|+14,02 %
|💬
|📰
|🥈
|Kodiak AI
|+13,57 %
|📰
|🥉
|Cloudflare Registered (A)
|+13,50 %
|💬
|📰
|🟥
|Omada Health Incorporation
|-13,61 %
|💬
|📰
|🟥
|Atlassian Registered (A)
|-15,83 %
|💬
|📰
|🟥
|DraftKings Registered (A)
|-22,38 %
|💬
|📰
Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!
Marvell Technology
Wochenperformance: -33,28 %
Wochenperformance: -33,28 %
Platz 1
SanDisk Corporation
Wochenperformance: -34,05 %
Wochenperformance: -34,05 %
Platz 2
Nebius Group Registered (A)
Wochenperformance: -22,92 %
Wochenperformance: -22,92 %
Platz 3
Endeavour Silver
Wochenperformance: -3,29 %
Wochenperformance: -3,29 %
Platz 4
Münchener Rück
Wochenperformance: +4,10 %
Wochenperformance: +4,10 %
Platz 5
Deep Sea Minerals
Wochenperformance: -12,38 %
Wochenperformance: -12,38 %
Platz 6
Almonty Industries
Wochenperformance: -12,93 %
Wochenperformance: -12,93 %
Platz 7
Rheinmetall
Wochenperformance: -20,62 %
Wochenperformance: -20,62 %
Platz 8
Siemens Energy
Wochenperformance: -13,87 %
Wochenperformance: -13,87 %
Platz 9
Novo Nordisk
Wochenperformance: +2,47 %
Wochenperformance: +2,47 %
Platz 10
Lanxess
Wochenperformance: +10,07 %
Wochenperformance: +10,07 %
Platz 11
Viromed Medical
Wochenperformance: -11,16 %
Wochenperformance: -11,16 %
Platz 12
IREN
Wochenperformance: -18,67 %
Wochenperformance: -18,67 %
Platz 13
Kodiak AI
Wochenperformance: -12,68 %
Wochenperformance: -12,68 %
Platz 14
Cloudflare Registered (A)
Wochenperformance: -7,46 %
Wochenperformance: -7,46 %
Platz 15
Omada Health Incorporation
Wochenperformance: -16,09 %
Wochenperformance: -16,09 %
Platz 16
Atlassian Registered (A)
Wochenperformance: -22,70 %
Wochenperformance: -22,70 %
Platz 17
DraftKings Registered (A)
Wochenperformance: +13,82 %
Wochenperformance: +13,82 %
Platz 18
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
18 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte