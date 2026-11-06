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    Nachfrage stützt Ölpreis – Brent bei 99,66 USD

    Ölpreis

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    Der Ölpreis zeigt Stärke und steigt um +0,46 % auf 99,66 USD. Käufer bleiben aktiv.

    Ölpreis - Nachfrage stützt Ölpreis – Brent bei 99,66 USD
    Foto: Jan Woitas - dpa
    Brent gewinnt +0,46 % und steigt auf 99,66USD. Die Bewegung signalisiert anhaltendes Kaufinteresse, auch wenn die Dynamik gegenüber starken Rally-Tagen begrenzt bleibt.

    Öl (Brent) Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,09 %
    1 Monat -1,12 %
    3 Monate +25,58 %
    1 Jahr +56,46 %

    Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 5.000USD in Öl (Brent) angelegt hat, zahlte damals 85,11459USD. Heute, bei 99,66USD, wäre daraus ein Vermögen von 5.854,46USD geworden – ein Plus von +17,09 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Öl (Brent) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Ölpreisrückgänge über mehrere Tage und eine anschließende Erholung im Umfeld der US-Zwischenwahlen. Diskutiert wird, ob Trumps Iran-Politik zur Deeskalation führt oder weitere Eskalation den Ölmarkt angespannt und volatil hält. Thema sind zudem hohe Aufpreise für Chinas Rohölimporte und Belastungen der Raffinerien. Nach Kursgewinnen bei Ölaktien werden Gewinnmitnahmen erörtert.

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    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Öl (Brent) eingestellt.

    Zur Öl (Brent) Diskussion

    Informationen zu Öl (Brent)

    Brent-Öl ist eine der wichtigsten Referenzsorten am globalen Energiemarkt und dient als Preismaßstab für große Teile Europas, Afrikas und Asiens. Der Preis wird maßgeblich durch das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage bestimmt. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Förderpolitik der OPEC und ihrer Partner, die über Förderquoten versuchen, den Markt zu stabilisieren oder gezielt zu verknappen. Produktionskürzungen können das Angebot verengen und Preise stützen, während Förderausweitungen häufig dämpfend wirken. Zusätzlich beeinflussen Lagerbestände, Raffinerieauslastung und Transportkapazitäten die kurzfristige Preisbildung. Anleger beobachten diese Faktoren genau, da schon kleine Verschiebungen im Angebot deutliche Auswirkungen auf den Brent-Ölpreis haben können.

    Ob ein Investment in Öl (Brent) sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Öl (Brent) berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Öl (Brent)-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Öl (Brent)

    +0,28 %
    -11,09 %
    -1,12 %
    +25,58 %
    +56,46 %
    +17,09 %
    +21,27 %
    +119,04 %
    +55,75 %
    ISIN:XC0009677409WKN:967740




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