Redis erweitert Redis Iris um die Gedächtnis-, Kontext- und Messaging-Funktionen, die KI-Agenten für den Produktivbetrieb benötigen

KI-Modelle und die zugehörige Infrastruktur sind inzwischen leistungsfähig genug für den Unternehmenseinsatz. Dennoch erzielen bislang nur wenige Teams wiederholbare Erfolge mit Agenten im Produktivbetrieb. Häufig fehlt Agenten der richtige Kontext zur richtigen Zeit und ein geeignetes Gedächtnis. Agenten, die einen Mehrwert liefern, arbeiten dabei oft ineffizient: mit überladenen Prompts, redundanten LLM-Aufrufen und fragilen, individuell entwickelten Integrationen, deren Aufwand an Tokens und Zeit den erzielten Nutzen übersteigt.

SAN FRANCISCO, 6. November 2026 /PRNewswire/ -- Redis hat heute die nächste Entwicklungsstufe von Redis Iris vorgestellt, seiner Echtzeit-Kontext-Engine für KI-Agenten. Redis Iris bietet jetzt sechs individuell anpassbare Funktionen, die gemeinsam oder unabhängig voneinander eingesetzt werden können. Sie geben Agenten das Gedächtnis, den Kontext und die Messaging-Funktionen, die sie benötigen, um unter realen Bedingungen zuverlässig zu arbeiten: Redis Intent Router, Redis Agent Playbooks, Redis Agent Memory, Redis Context Gateway, Redis Lens und Redis Agent Mesh.

„Agenten benötigen dieselben Grundlagen wie Anwendungen und Microservices: aktuelle Anwendungsdaten, Laufzeitzustand und Kommunikation zwischen Diensten", sagt Rowan Trollope, CEO von Redis. „Darüber hinaus brauchen sie neue Funktionen wie Gedächtnis, Kontextmanagement und Routing. Als führende Laufzeitdatenbank für Anwendungen ist Redis bereits Teil des zeitkritischen Verarbeitungspfads. Entwickler sollten nicht fünf Infrastrukturprodukte benötigen, damit Agenten funktionieren. Iris vereint diese Grundbausteine an einem Ort, damit Entwickler Agenten erstellen können, die im Produktivbetrieb funktionieren."

Sechs Funktionen, eine Laufzeitumgebung

Iris stellt vom ersten Tag an produktionsreife Funktionen für Kontext, Gedächtnis und Messaging bereit. Gleichzeitig können Teams jede Funktion an ihre Agenten anpassen. Die Veröffentlichung umfasst:

Intent Router (GA) erkennt die Bedeutung einer Anfrage, statt sich an ihrem Wortlaut zu orientieren, und leitet sie an das richtige Ziel weiter – etwa an eine gespeicherte FAQ-Antwort, einen Agenten-Skill, einen Menschen oder ein LLM. Darüber hinaus unterstützt die Funktion das Routing zu Agenten bzw. Modellen, Guardrails sowie „unscharfe" If-Anweisungen, sodass Entscheidungen nicht auf wahr oder falsch beschränkt bleiben.

erkennt die Bedeutung einer Anfrage, statt sich an ihrem Wortlaut zu orientieren, und leitet sie an das richtige Ziel weiter – etwa an eine gespeicherte FAQ-Antwort, einen Agenten-Skill, einen Menschen oder ein LLM. Darüber hinaus unterstützt die Funktion das Routing zu Agenten bzw. Modellen, Guardrails sowie „unscharfe" If-Anweisungen, sodass Entscheidungen nicht auf wahr oder falsch beschränkt bleiben. Agent Playbooks (GA) ermöglicht Teams festzulegen, welche Antworten dauerhaft gültig sind und wiederverwendet werden sollten und welche aktuelle Daten sowie die erneute Ausführung eines bekannten Verfahrens erfordern. Mit jeder Ausführung werden Playbooks umfassender und präziser. Das verkürzt die Zeit bis zur Problemlösung und senkt den Tokenverbrauch.

ermöglicht Teams festzulegen, welche Antworten dauerhaft gültig sind und wiederverwendet werden sollten und welche aktuelle Daten sowie die erneute Ausführung eines bekannten Verfahrens erfordern. Mit jeder Ausführung werden Playbooks umfassender und präziser. Das verkürzt die Zeit bis zur Problemlösung und senkt den Tokenverbrauch. Agent Memory (GA) erstellt über MemoryETL Erinnerungen aus Nutzeraktionen sowie aus Dokumenten und anderen semistrukturierten Daten. Diese werden hierarchisch organisiert, um eine feinere Steuerung zu ermöglichen. Zusätzlich bietet die Funktion Möglichkeiten zur Einsicht und Prüfung sowie Herkunftsnachweise. Sie kann außerdem gezielt vergessen, was sie nicht aufbewahren soll, beispielsweise personenbezogene Daten.

erstellt über MemoryETL Erinnerungen aus Nutzeraktionen sowie aus Dokumenten und anderen semistrukturierten Daten. Diese werden hierarchisch organisiert, um eine feinere Steuerung zu ermöglichen. Zusätzlich bietet die Funktion Möglichkeiten zur Einsicht und Prüfung sowie Herkunftsnachweise. Sie kann außerdem gezielt vergessen, was sie nicht aufbewahren soll, beispielsweise personenbezogene Daten. Context Gateway (GA) bietet Agenten einen zentralen Zugang zu angebundenen Kontextquellen, der klaren Governance-Vorgaben unterliegt. Teams können eigene MCP-Server einbinden, zwischenspeichern, welche Tools ein bestimmtes Problem lösen, um den Tokenverbrauch zu reduzieren, und wiederverwendbare Ergebnisse erstellen, die über Sitzungen hinweg für Konsistenz sorgen.

bietet Agenten einen zentralen Zugang zu angebundenen Kontextquellen, der klaren Governance-Vorgaben unterliegt. Teams können eigene MCP-Server einbinden, zwischenspeichern, welche Tools ein bestimmtes Problem lösen, um den Tokenverbrauch zu reduzieren, und wiederverwendbare Ergebnisse erstellen, die über Sitzungen hinweg für Konsistenz sorgen. Lens (Beta) macht das Verhalten von Agenten nachvollziehbar. Jedes Ergebnis lässt sich auf den verwendeten Skill, die gewählte Route oder die genutzte FAQ zurückführen, ebenso auf die Erinnerung, aus der der Agent gelernt hat, und auf die ursprüngliche Sitzung. So entstehen prüfbare Nachweise sowie Einblicke in den Aufgabenerfolg, den Tokenverbrauch pro Aufgabe und die Latenz.

macht das Verhalten von Agenten nachvollziehbar. Jedes Ergebnis lässt sich auf den verwendeten Skill, die gewählte Route oder die genutzte FAQ zurückführen, ebenso auf die Erinnerung, aus der der Agent gelernt hat, und auf die ursprüngliche Sitzung. So entstehen prüfbare Nachweise sowie Einblicke in den Aufgabenerfolg, den Tokenverbrauch pro Aufgabe und die Latenz. Agent Mesh (Beta) ermöglicht Agenten die Kommunikation über kurzlebige Streams. Bei Verbindungsabbrüchen werden Daten automatisch gepuffert und Verbindungen wiederhergestellt. Durable SSE Streams halten die Übertragung von Antworten auch bei Unterbrechungen aufrecht. A2A Comms bieten Agenten einen zuverlässigen Kanal für die Delegation und Übergabe von Aufgaben.

Gemeinsam tragen diese Funktionen dazu bei, dass Agenten sich die richtigen Informationen merken, korrekt antworten und bei jeder Aktion nachvollziehbar bleiben – und dabei mehr Ergebnisse pro Token liefern. Da Iris auf der Redis-Technologie aufbaut, mit dem Teams bereits vertraut sind, können Unternehmen den individuellen Integrationsaufwand reduzieren, der üblicherweise erforderlich ist, um Informationsabruf, Gedächtnis, Routing und Messaging miteinander zu verbinden.