Mit Schwung in die Jahresendrallye?!

An Deutschlands größtem Airport Frankfurt ist die Zahl der Fluggäste mit 63,2 Millionen auf dem Niveau aus dem Vorjahr verharrt. Deutlich besser lief es da im Ausland; Fraport verzeichnete dank der dortigen Zuwächse beim Fluggastaufkommen in den ersten neun Monaten konzernweit erstmals mehr Gäste als im Vor-Corona-Jahr 2019.

Chancen nach oben: Dies hat zu einem sichtlichen Kurssprung der Aktie direkt über den für ein Kaufsignal notwendigen Bereich von 67,00 Euro geführt und wurde sogar auf Tagesbasis festgezurrt. Nun gilt es, einen nachhaltigen Wochenschlusskurs über dem Niveau zu etablieren, damit die Fraport-Aktie weiter in Richtung ihrer Sommerhochs bei 76,55 Euro und darüber auf 80,30 Euro zulegen kann und damit ein längerfristiges Long-Investment attraktiv wird.

Risiken nach unten: Kurzfristige Rücksetzer zurück auf 66,00 Euro kämen nicht überraschend, sollten aber nicht viel tiefer reichen. Dies würde nämlich einen potenziellen Wiedereintritt in den vorherigen Abwärtstrend mit Verlustrisiken in Richtung 60,85 Euro eröffnen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Market-Buy-Order : 68,05 Euro

Kursziele : 76,55 und 80,30 Euro

Renditechance via DN62TT : 100 Prozent

Anlagehorizont : 4 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Fraport AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN62TT Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,87 - 1,01 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 58,7275 Euro Basiswert: Fraport AG KO-Schwelle: 58,7275 Euro akt. Kurs Basiswert: 68,05 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 80,30 Euro Hebel: 6,68 Kurschance: + 100 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN0HHJ Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,92 - 1,05 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 77,1019 Euro Basiswert: Fraport AG KO-Schwelle: 77,1019 Euro akt. Kurs Basiswert: 68,05 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,47 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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